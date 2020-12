5 bonnes raisons d’arrêter le Samsung Galaxy Note… Et celles qui ne le font pas!

Oui, non … Nous avons déjà tout entendu sur la famille Galaxy Note, mais pour quelles raisons Samsung devrait-il les abandonner? Et lesquels pour les garder?

J’ai été un utilisateur de chacun des Galaxy Note depuis sa naissance, et c’est peut-être pourquoi certains d’entre vous penseront que mon opinion sur une fois appelé phablettes par Samsung cela pourrait être biaisé. Cependant, cette longue expérience et son évolution au fil du temps m’ont permis connais très bien le Galaxy Note et déchiffrer cela, en effet, La famille traditionnellement performante de Samsung n’est plus ce qu’elle était en termes de technologie de pointe.

Il faudra voir quel destin le Galaxy Note a dans un avenir incertain pour eux, car pour l’instant la seule chose certaine est que le débat est sur la table comme il a fait plusieurs cours, mais jamais autant sur toutes les lèvres et avec tant d’arguments que même Samsung lui-même a été chargé d’alimenter sur la base d’annonces contradictoires autour du renouvellement de la famille, spéculant en interne sur s’il y aura ou non un nouveau Galaxy Note en 2021 Il semble que cela se produira finalement après tout.

Pourtant, il n’y a pas d’attentes claires concernant quel est l’avenir du Galaxy Note, surtout si le reste des téléphones Galaxy peuvent désormais utiliser le S-Pen comme il semble, éliminer d’un seul coup son aspect le plus distinctif par rapport au reste du marché.

Mais ce n’est pas seulement ça, et c’est ça pour moi la pire nouvelle pour la famille ‘Remarque’ c’est que Sa carrière de fer de lance technologique du catalogue Galaxy est terminée maintenant que le pliage et le Galaxy Z Fold2 sont parmi nous pour montre-nous où vont les plans de l’avenir de cette industrie Si volatile et fugace

Et est-ce que ça fait seulement 9 ans, avec dix modèles toujours chargés de la meilleure technologie que le marché offrait à l’époque, et couronné par cet imbattable Galaxy Note20 Ultra qui, cependant et bien qu’il soit le meilleur Galaxy Note de l’histoire, dans mon cas a cédé sa place à ce Galaxy Z Fold2 qui répond à mes attentes de lève tôt…

Alors, le Galaxy Note a-t-il un sens s’il ne convainc même plus les fans historiques de la gamme? Eh bien, analysons-le des deux points de vue, puis voyons ce que vous en pensez dans les commentaires!

Samsung devrait-il abandonner le Galaxy Note?

bien il est peut-être temps pour le Galaxy Note de faire place ou s’adapter aux temps nouveaux, avec un autre rôle au sein du catalogue Samsung et offrant de nouvelles possibilités qui sont désormais allées à la famille Galaxy Z … Mais pourquoi est-ce que je dis ça?

1. À l’heure actuelle, le Galaxy Note est trop similaire au Galaxy S

C’est la première raison objective, et celle qui a le plus de poids pour moi. Les Galaxy S ont toujours été les téléphones Samsung les plus représentatifs et presque par extension de la plateforme Android, et il fut un temps où leurs tailles étaient différentes et la différenciation avec le Galaxy Note, plus de performances, avec S-Pen et toujours en fin d’année en magasin, J’étais beaucoup plus âgé.

Personne ne sait que la croissance sans fin de la taille des smartphones a chargé cette gamme phablette éliminant la ligne qui les séparait, et aujourd’hui Le Galaxy Note ne diffère pratiquement pas du Galaxy S autrement que par son concept, avec un panneau et un stylet moins incurvés, et dans un logiciel supplémentaire.

Cela ne vaut donc pas la peine pour les utilisateurs du Galaxy S de devoir abandonner le S-Pen, et cela n’en vaut pas la peine non plus. concurrencer deux familles similaires en cannibalisant les ventes pour le simple fait d’avoir le style.

2. Personne n’a besoin du S-Pen et presque personne ne l’utilise

J’étais l’un de ceux très habitués à avoir le crayon, et en tant que tel la vérité est que je l’ai beaucoup utilisé. Cependant, il a fallu en manquer pour s’adapter au Galaxy Z Fold2 et Je ne l’ai pas manqué non plus, il semble donc que tout le monde n’a pas besoin du S-Pen.

Ça ne fait aucun doute que le proposer en option sur le Galaxy S et oubliez de créer une famille spécifique de mobiles juste pour le styleCela semble alors la meilleure des décisions.

3. Le Galaxy Note est trop cher par rapport au Galaxy S, sans offrir beaucoup plus

Si nous parlions de quoi le Galaxy Note20 Ultra et le Galaxy S20 Ultra ne sont pas trop différents, ni dans les possibilités ni dans le matériel ni dans la conception et la construction, il est logique de penser que devrait coûter un prix similaire, bien que le Galaxy Note soit certainement beaucoup plus cher.

Et pourquoi? bien juste pour le stylet et le logiciel supplémentaire que Samsung a créé pour agrandir et justifier son expérience, ce qui, honnêtement, ne coûte pas très cher … Ou oui?

4. Le Galaxy Note n’est plus la norme, encore moins la tendance de l’industrie

Je l’ai déjà mentionné, peut-être que l’une des motivations qui pèse le plus est celle-ci, et c’est Le Galaxy Note a toujours été un peu de ces mobiles avancés à leur époque que tout le monde voulait et ne pouvait peut-être pas avoir.

Personne ne conteste cela en taille, ils créent une tendance et ils ont emmené tout le monde dans leur pays, y compris Apple, et même si personne n’a voulu reproduire le style ce qui est certain, c’est que avec tous les mobiles déjà trop similaires et différant maintenant par la caméra et quelques détails, cette famille ‘Remarque’ est à court de sa marque de pointe, sans son poids dans les avancées technologiques … Si même Samsung l’a attrapé et a créé un Galaxy Note de petite taille!

5. L’avenir sera pliable, que cela nous plaise ou non

Samsung n’a cessé de se placer dans le position de tête de l’innovation mobile, bien qu’à cet égard, la famille qui établit la norme dans le catalogue Galaxy et dans le développement d’expériences mobiles futures il s’agit sans aucun doute de la gamme Galaxy Z avec ses appareils pliables.

Et c’est que oui, on le veut ou pas, l’avenir des smartphones sera pliable bien que beaucoup ne soient toujours pas d’accord, car leur durabilité et leurs formats seront étudiés jusqu’à ce qu’ils soient adaptés et là le terrain à parcourir est beaucoup plus vaste et la capacité à innover également, quelque chose d’indispensable pour Samsung.

Un peu plus peut être demandé à un Galaxy Note offrant déjà des modules photo de pointe, des écrans 120Hz, une prise en charge du son Hi-Res et du contenu Dolby ou HDR, le jeu avancé même la sortie du Xbox Game Pass Ultimate … Mais on peut demander beaucoup plus aux pliables!

Tout le monde ne veut pas d’un pliable (pour l’instant), alors Samsung, n’abandonnez pas le Galaxy Note!

D’une certaine manière, le fait que le débat soit vivant est le signe que le marché apprécie le Galaxy Note, peut-être même plus que le Galaxy S, donc la vérité est que ce n’est probablement pas la meilleure idée d’arrêter le Galaxy Note maintenant que les gens ont compris que le meilleur de la galaxie Samsung les accompagne toujours après l’été.

Le Samsung Galaxy Note est presque un symbole de statut, comme nous l’avons dit ces mobiles qui ont établi la norme technologiquement et que tout le monde voulait avoirBien que tous ne puissent pas obtenir pour leurs prix élevés. Avoir le meilleur a toujours coûté le vôtre!

En outre, proposer le S-Pen comme accessoire externe du Galaxy S ou d’autres appareils ce n’est sûrement pas la chose la plus confortable au monde, car nous avons déjà vu que le Galaxy S21 n’a pas de trou pour loger le style et personne ne veut transporter plus de pots dans les poches.

Peut-être que l’avenir de la famille Galaxy Note est de s’intégrer au Galaxy Z, offrant une sorte d’expérience rollable comme le montrent les derniers brevets Samsung, tout en conservant les caractéristiques distinctives de la gamme avec son S-Pen et des améliorations de la productivité.

Quoi qu’il en soit, si je devais convaincre Samsung, je leur dirais que tout le monde ne veut pas d’un téléphone à clapet, du moins pas pour l’instant, et qu’il est vrai qu’il y a des niches et des options pour tout le monde, mais que c’est une erreur d’abandonner le Galaxy Note sans proposer de substitut approprié … En fait, j’ai une idée, pourquoi ne pas proposer un appareil similaire à ce Galaxy Note roulant qui Avons-nous déjà vu breveté et en concepts?

Nous ferions d’une pierre deux coups Le Galaxy Note revient à la pointe de la technologie, montrant l’avenir, offrirait également cette expérience de pliage que oui, que tout le monde voudra à l’avenir, et maintiendrait les améliorations de productivité des fonctionnalités du Galaxy Note avec un style bien logé dans le corps … N’est-ce pas une bonne idée?

