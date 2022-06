5 boissons connues pour offrir un vieillissement sain

Des recherches récentes suggèrent que les humains pourraient vivre jusqu’à 150 ans. Les personnes intéressées à le faire aussi longtemps devraient ajouter ces cinq boissons de longévité à leurs habitudes alimentaires.

Photo : David Becker/Unsplash

Toilette

L’eau est vitale pour le corps et ne peut survivre sans elle plus de trois jours. La plupart des centenaires expliquent leur longévité par leur consommation quotidienne de bonne nourriture et d’eau fraîche. Malheureusement, l’accès à de l’eau propre et fraîche est un grave problème dans de nombreuses régions du monde.

Thé vert

Le thé vert contient de la caféine, qui est associée à des taux plus faibles de maladies cardiaques, de diabète et de la maladie de Parkinson. Il contient également des antioxydants connus sous le nom de flavanols, qui aident à réduire le mauvais cholestérol et à améliorer la santé cardiovasculaire. Cependant, il est préférable de ne pas boire de thé vert dans l’après-midi car il peut interférer avec les habitudes de sommeil.

Thé noir

Le thé noir, comme le thé vert, contient des polyphénols antioxydants, des flavanols, de la caféine et de la L-théanine. Il protège contre plusieurs maladies chroniques, notamment les accidents vasculaires cérébraux, le cancer, le diabète de type 2, les maladies cardiovasculaires, etc. Cependant, il est meilleur pour l’intestin/la digestion que le thé vert.

Photo : Laårk Boshoff/Unsplash

Café noir

Le café est riche en nutriments essentiels, comme la vitamine B5, qui aide à la production de globules rouges et aide le corps à absorber des éléments importants tels que le manganèse, le potassium et le magnésium. Sa consommation est connue pour réduire le risque de diabète de type 2, de maladies neurodégénératives, de dépression, de cancer et de maladie du foie.

vin rouge

Les personnes qui boivent un peu de vin rouge avec des repas à base de plantes peuvent quadrupler l’absorption des flavonoïdes ou des antioxydants. Ils sont également connus pour avoir de faibles niveaux de cortisol et ont moins de chances de mourir que les personnes qui ne boivent pas du tout. Cela est dû aux niveaux élevés d’antioxydants dans le vin, dont il a été démontré qu’ils protègent le corps contre les maladies cardiovasculaires, le diabète et même certaines formes de cancer.