5 astuces trouvées sur TikTok qui peuvent améliorer votre vie

La plateforme de partage vidéo TIC Tac en un peu plus d’un an, il est devenu un référentiel colossal de vidéos de toutes sortes, à des années-lumière des clips originaux axés sur la chorégraphie et la synchronisation labiale. Par exemple, parmi les milliards de contenus présents dans l’application, vous pouvez trouver des conseils pratiques en tout genre; et alors que la plupart doivent être pris avec un grain de sel ou peuvent même s’avérer désastreux, certaines sont de petites révélations qui peuvent améliorer la vie quotidienne. Comme l’admettent les auteurs des clips, la plupart des astuces sont transmises par les parents et amis, ou tirées d’autres vidéos en ligne; Cependant, le format vidéo TikTok de 60 secondes rend ces perles particulièrement efficaces à partager au sein de l’application.

Regroupement des onglets sur Google Chrome

L’une des fonctions les plus utiles du navigateur Google Chrome est également l’une des moins médiatisées: la possibilité de fusionner les onglets ouverts à l’intérieur en groupes, pour garder la barre d’onglets bien rangée que peu de gens peuvent vraiment garder sous contrôle. De cette façon, il est possible de garder des dizaines d’onglets ouverts en même temps, en s’orientant entre l’un et l’autre par sujet ou par tout autre critère choisi – sans entrer dans la bulle pour essayer de trouver le bon onglet en fonction des en-têtes minuscules et de l’icône du site.

Retirez les étiquettes des produits

Clouer des codes-barres à partir de lunettes, de bibelots et d’autres produits peut être difficile, mais la réalité est qu’il existe une méthode beaucoup plus simple: utiliser un petit morceau de ruban adhésif. Peler à la main une étiquette bien attachée peut prendre du temps et laisser des résidus de matière sur la surface; en y appliquant du ruban adhésif et en tirant brusquement celui-ci d’un côté à l’autre, l’étiquette se détache sans problème, laissant la surface pratiquement intacte.

Ajuster des jeans trop amples

Il n’est pas nécessaire de jeter un jean trop baggy après un mauvais achat ou un régime réussi: dans les boutiques en ligne, mais aussi dans les boutiques traditionnelles et en mercerie, vous pouvez trouver des boutons de remplacement composés de deux éléments qui s’appliquent d’un côté et de l’autre. autre que le tissu et qu’une fois ce dernier perforé, ils se rejoignent dans leur ensemble. Placez-les simplement à côté du bouton d’origine, à la hauteur de l’endroit où vous souhaitez attacher le pantalon.

Tupperware propre sans effort

Les récipients en plastique pour stocker temporairement les aliments au frais restent terriblement sales après utilisation. Pour les nettoyer correctement, une éponge, du liquide vaisselle et un minimum d’huile de coude sont tout ce dont vous avez besoin, mais ceux sans ce dernier ingrédient peuvent toujours remplir le récipient d’une solution d’eau tiède et de détergent, puis assaisonner le tout avec lambeaux de tissu en papier. Fermer et secouer soigneusement devrait donner un résultat similaire.

Conservez les pinceaux usagés comme neufs

Pour toute personne qui doit interrompre temporairement un travail de peinture ou de peinture pour reprendre le lendemain, il n’est pas nécessaire de laver ses pinceaux pour éviter que la peinture ne sèche les rendant inutilisables. Il suffit de les envelopper dans une couche de papier d’aluminium et de les conserver au réfrigérateur jusqu’à ce qu’ils soient encore nécessaires: l’astuce semble fonctionner pendant plusieurs jours, mais peut-être vaut-il mieux l’accompagner dans un système pour s’assurer que l’odeur de peinture n’envahisse pas tout le réfrigérateur. .