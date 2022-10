5 astuces pour inciter vos enfants à lire plus de livres

En tant que parent, l’une des tâches les plus importantes à laquelle vous êtes confronté est de faire lire vos enfants. Lire aujourd’hui devient de moins en moins courant, d’autant plus que nous sommes nombreux à passer du temps sur nos smartphones. Si vous passez toute la journée à lire des choses sur un écran, pourquoi voudriez-vous ensuite prendre un livre ?

C’est pourtant le genre de logique que nous devons remettre en question. Cependant, comment pouvez-vous vous assurer que vos enfants commencent à voir les livres comme une forme de divertissement et d’éducation qu’ils apprécient ?

Commencez quelque chose de plus petit

Des bandes dessinées aux romans graphiques, vous trouverez peut-être plus facile de faire lire vos enfants si c’est dans un format plus petit comme celui-ci. Ils peuvent alors voir le plaisir qui découle de la lecture et s’efforcer de lire des livres complets à temps.

Donnez-leur plus de temps pour lire la nuit

Si vous êtes un parent qui prend au sérieux les heures de coucher strictes, vous devriez essayer de donner à vos enfants un peu plus de temps la nuit. Les enfants veulent toujours rester debout et lire; si vous pouvez leur donner un livre ou une tablette comme un Kindle, ils peuvent s’asseoir et lire dessus un peu plus longtemps.

Cela les aide à obtenir ce temps supplémentaire le soir pour se divertir et garantit que la lecture ne perturbe pas leur temps de loisir normal.

Photo : MI PHAM/Unsplash

Trouvez des livres avec lesquels ils se connecteront

Vos enfants aiment-ils les films qui ont une édition de livre ? Donnez-leur le livre. Commencez par des choses simples, puis développez. Montrez à vos enfants que même des films épiques comme Le Seigneur des anneaux ont des éditions encore mieux écrites qui peuvent être appréciées. Cela donne à vos enfants une meilleure compréhension des livres et les aide à trouver des livres auxquels ils peuvent s’identifier en interne.

Continuez à enrichir votre collection de livres

Une façon de garder vos enfants intéressés par les livres est de vous assurer qu’il ne manque pas de matériel de lecture amusant. Assurez-vous de toujours mettre à jour votre collection. Trouvez des livres qui pourraient correspondre au genre de thèmes et d’histoires que vos enfants adorent. Au fur et à mesure qu’ils vieillissent et trouvent leur propre personnalité et leurs passe-temps, vous ne devriez avoir aucun problème à trouver des livres qui correspondent à cela.

Récompensez vos enfants pour avoir fini des livres

Les enfants adorent être récompensés, n’est-ce pas ? Eh bien, offrez à vos enfants des récompenses supplémentaires pour avoir parcouru leurs livres. Montrez-leur que vous êtes impressionné par leurs compétences en lecture et qu’ils sont encouragés à continuer à lire. Une petite récompense pourrait être n’importe quoi, d’un nouveau jouet à (espérons-le) un livre qu’ils veulent acheter. Cela les maintient intéressés et engagés dans la lecture jusqu’à ce que cela devienne un passe-temps naturel qu’ils apprécient.