Avez-vous un mobile Xiaomi? Découvrez les 5 astuces MIUI que presque personne ne connaît.

MIUI est, sans aucun doute, l’une des couches de personnalisation Android les plus populaires aujourd’hui et la principale raison du succès de cette couche logicielle est qu’elle a beaucoup de fonctionnalités vraiment utiles.

Le nombre de fonctions que MIUI cache dans ses entrailles est tel qu’il est presque impossible de toutes les connaître. C’est pourquoi nous parlons aujourd’hui de Les 5 astuces MIUI que seuls les utilisateurs les plus avancés connaissent.

Ensuite, nous allons vous expliquer, étape par étape, comment vous pouvez appliquer ces astuces simples mais intéressantes. Ces astuces vous permettront Protéger votre vie privéemodifier vos captures d’écran, écouter des clips vidéo avec l’écran éteint ou économiser la batterie, entre autres utilitaires.

Activer le deuxième espace

L’une des fonctions les meilleures et aussi les plus inconnues de MIUI est le Second Space, un utilitaire qui vous permet de créer différents profils dans chacun desquels vous pouvez avoir différentes applications. C’est quelque chose de vraiment utile, surtout si vous utilisez votre mobile personnel pour le travail, car cela vous permet de avoir un espace avec toutes les applications que vous utilisez pour travailler.

Pour activer cette fonctionnalité, il vous suffit de suivre ces étapes simples :

Accédez au tiroir d’applications de votre smartphone Xiaomi, Redmi ou POCO

ouvrir l’application Sécurité

Faites défiler vers le bas et appuyez sur l’option deuxième espace

Cliquez sur l’option Activer le deuxième espace pour créer un nouveau profil

Modifiez vos captures d’écran avant de les partager

Il est habituel que vous preniez souvent des captures d’écran pour partagez-les avec vos amis et votre famille via des clients de messagerie et, en ce sens, MIUI a une fonction très utile qui vous permettra brouiller les parties de l’image qui révèlent des informations sensibles que vous ne souhaitez pas partager.

L’outil de flou d’image vous permet non seulement de flouter une image, mais aussi recadrez la capture d’écran ou écrivez dessus.

Pour flouter vos captures d’écran il vous suffit d’effectuer les actions suivantes :

Prendre une capture d’écran

Appuyez sur l’écran réduit qui apparaît en haut à droite

qui apparaît en haut à droite Au fond sélectionner le premier bouton à droite

Flou des parties de l’image que vous ne voulez pas qu’ils soient vus

que vous ne voulez pas qu’ils soient vus Cliquez enfin sur le bouton sauvegarder

Jouer de la musique avec l’écran éteint

L’une des astuces MIUI les plus cachées et celle que j’utilise le plus au quotidien est celle qui me permet lire le son de n’importe quelle vidéo avec l’écran éteint. Grâce à cette fonction, vous pouvez écouter de la musique youtube avec l’écran éteint sans avoir à payer l’abonnement Premium.

Pour activer cette fonction sur votre mobile avec MIUI Vous n’avez qu’à suivre ces étapes simples :

Accéder au Réglages depuis votre borne

depuis votre borne Entrez dans la rubrique fonctions spéciales

Cliquez sur l’option boîte à outils vidéo

Activez cette fonctionnalité en cliquant sur l’interrupteur dans la section outils vidéo

Ajoutez YouTube ou toute autre application vidéo dans l’option Gérer les applications vidéo

Partagez l’écran de votre smartphone avec n’importe quel Smart TV ou ordinateur

Une autre des fonctions cachées de MIUI est un outil qui vous permet de transmettre l’écran de votre terminal à n’importe quel smart TV ou PC. Cette fonctionnalité était déjà présente dans les versions précédentes de MIUI, mais depuis MIUI 12, le géant chinois l’a mise à jour avec de nouvelles fonctionnalités.

Ainsi, la nouvelle version de cette fonctionnalité vous permet de masquez vos données sensibles afin qu’elles ne s’affichent pas lorsque vous les touchez, telles que les notifications et les appels entrants et réduisez l’écran pendant que vous le partagez, comme ceci, continuez à utiliser d’autres applications en attendant.

Pour utiliser cette fonctionnalité de MIUI Il vous suffit d’effectuer quelques actions simples :

Accéder au Réglages de votre mobile

de votre mobile Entrez dans la rubrique connecter et partager

Cliquez sur l’option Émettre

Activez cette fonction en cliquant sur l’interrupteur qui apparaît en haut à droite

Cliquez sur l’option Accepter accepter les termes et conditions du service

accepter les termes et conditions du service Autorisez cette fonction à accéder à la localisation de votre smartphone

Une fois cela fait, votre mobile commencera à rechercher des appareils à proximité avec lesquels partager l’écran

Vous devez garder à l’esprit que, pour utiliser cette fonction, aussi bien le mobile que le téléviseur ou l’ordinateur doit être connecté au même réseau Wi-Fi

Activer le mode d’économie de batterie extrême

Enfin, la dernière astuce MIIU que seuls les utilisateurs les plus experts connaissent est le mode d’économie de batterie extrême, une fonctionnalité qui sera très utile lorsque vous avez une batterie faible sur votre mobile et que vous avez une longue journée devant vous, car augmente la durée de vie de la batterie jusqu’à 25 %.

Ce que fait ce mode d’économie de batterie extrême est restreindre la plupart des applications et des fonctionnalités qui consomment de l’énergie de réduire les performances du terminal et, ainsi, que celui-ci repose toi le plus longtemps possible.

9 astuces MIUI 12 que peu de gens connaissent

Cela signifie qu’après avoir activé ce mode d’économie de batterie extrême, vous ne pourrez que utiliser les fonctions de base telles que les appels ou les SMSmais comme la connexion Internet sera toujours active, vous pourrez activer certaines applications que vous devez continuer à utiliser comme WhatsApp ou Telegram.

Pour activer le mode d’économie de batterie extrême, il vous suffit d’effectuer les étapes suivantes :

Accéder au Réglages de votre smartphone

de votre smartphone Entrez dans la rubrique Batterie et performances

Cliquez sur le commutateur qui se trouve à droite de l’option Économie de batterie extrême et cliquez sur Accepter

