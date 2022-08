5 astuces de l’application Google Podcasts que vous devez essayer

in

Nous expliquons 5 astuces qui peuvent vous aider à améliorer votre expérience avec l’application Google Podcasts. Pas à pas, nous voyons comment les appliquer.

Podcasts Google est l’une des meilleures applications que vous pouvez utiliser pour écouter vos podcasts préférés. Que vous soyez utilisateur ou non de son application, dans cet article nous allons vous expliquer 5 astuces Google Podcast qui peuvent vous aider à tirer le meilleur parti de l’application et qui votre expérience d’écoute de podcasts est bien meilleure. La première chose à faire est d’installer l’application Google Podcasts sur votre mobile, si ce n’est déjà fait.

Une fois installé, vous pourrez vous abonner, écouter et télécharger vos podcasts préférés. Au-delà des fonctions de base, la plateforme Google dispose d’outils très utiles qui amélioreront votre expérience. Par exemple, vous pouvez télécharger automatiquement les nouveaux épisodeset même régler une minuterie si vous faites partie de ceux qui écoutent des podcasts avant de se coucher.

Supprimer automatiquement les podcasts terminés

Si vous faites partie de ceux qui téléchargent les épisodes pour pouvoir les écouter sans consommer de données mobiles ou lorsque vous n’avez pas de connexion, cette fonction vous intéresse. C’est possible que les épisodes téléchargés s’accumulent et ne pas penser à les supprimer, avec la consommation de mémoire libre que cela suppose.

Par conséquent, il est préférable d’activer suppression automatique des épisodes, à la fois de ceux que vous avez déjà entendus et de ceux que vous n’avez pas terminés. Les options dans chaque cas sont différentes. D’une part, pour supprimer les épisodes que vous avez déjà terminés, vous pouvez choisir entre 24 heures, 7, 30 ou 90 jourstandis que pour les épisodes inachevés, vous pouvez choisissez entre 30 ou 40 jours. Une fois cela clarifié, nous vous expliquons étape par étape comment vous pouvez activer cette option :

Ouvrez Google Podcasts. appuyez sur ta photo de profilsitué dans le coin supérieur droit. Entre en « Paramètres des podcasts ». Accéder à « Supprimer les épisodes terminés » Oui « Supprimer les épisodes inachevés ». Sélectionnez l’option que vous préférez.

Télécharger automatiquement les nouveaux épisodes

Les podcasts auxquels vous êtes abonné peuvent publier de nouveaux épisodes quotidiennement, hebdomadairement ou mensuellement, et vous ne voulez certainement pas les manquer. Au lieu de devoir attendre la publication de ce nouveau contenu, vous pouvez activer le téléchargement automatique des nouveaux épisodes lorsqu’ils sont publiés sur Google Podcasts.

Alors quand tu veux l’entendre, vous le trouverez téléchargé et vous n’aurez pas besoin d’une connexion Internet. Voici les étapes pour le faire :

Ouvrez Google Podcasts. appuyez sur ta photo de profilsitué dans le coin supérieur droit. Entre en « Paramètres des podcasts ». appuyez sur « Téléchargement automatique ». cochez la case « Télécharger les nouveaux épisodes automatiquement ». Appuyez sur le bouton à trois points à côté de « Vos abonnements » et si vous souhaitez activer le téléchargement automatique sur tous les podcasts que vous suivez.

Réglez une minuterie lorsque vous vous endormez

Votre programme préféré peut être un excellent compagnon à l’heure du coucher, bien que le problème soit que la lecture ne se termine pas et que le mobile sonne toute la nuit. Pour éviter cette situation, l’application Google Podcasts dispose d’un minuteur que vous pouvez activer afin que la lecture s’arrête automatiquement après un certain temps que tu choisis C’est comme ça que ça marche :

Ouvrez Google Podcasts. Jouez le programme que vous souhaitez écouter. Tapez sur le bouton de lune du fond. Sélectionnez la minuterie de sélection. Si vous donnez « Fin de l’épisode », la lecture se terminera à la fin de l’épisode. Si vous choisissez manuellement le temps de veille, vous devez appuyez sur « Démarrer ».

Ouvrir des programmes directement à partir de la recherche Google

Le moteur de recherche de Google peut également vous donner un accès direct aux épisodes de votre émission préférée. Vous n’avez qu’à rechercher le nom du podcast dans google et vous verrez un résultat appelé « Podcasts ». Les différents épisodes du programme y apparaîtront, et vous n’aurez plus qu’à appuyez sur l’un d’eux pour ouvrir directement dans l’application Google Podcasts.

Abonnez-vous directement via un flux RSS

Si vous ne trouvez pas un podcast après avoir entré son nom dans le moteur de recherche, vous pouvez utiliser le flux RSS pour l’ajouter directement. Une fois que vous avez le lien, suivez ces étapes pour l’ajouter à votre profil :

Ouvrez Google Podcast. Dans l’onglet « Accueil », appuyez sur le bouton « Plus » du coin supérieur droit. Tapez sur le bouton clip de la zone supérieure droite. Collez le lien du flux RSS et appuyez sur « S’inscrire ».

Google Podcasts est l’une des meilleures applications pour écouter des podcasts, donc vous devriez essayer si vous écoutez régulièrement ces programmes audio. Si vous souhaitez essayer d’autres options, nous vous recommandons les 10 meilleures alternatives à Google Podcasts.

