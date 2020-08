5 applications pour vous rappeler

Vous n’avez pas la main verte mais vous voulez des plantes saines? Ensuite, des aides intelligentes telles que les applications d’arrosage des plantes sont votre salut. Ils vous accompagnent dans le soin de vos fleurs, arbres et buissons et veillent à ce que vous n’arrosiez pas trop ou trop peu.

Par Margarete Hayduk

Gardenia: le vaste

Grâce à la conception claire, vous pouvez rapidement trouver votre chemin dans l’application Gardenia.

Que ce soit un jardin, un balcon ou un appartement – avec l’application gratuite Gardenia, vous pouvez répondre aux besoins de vos plantes n’importe où. Ajoutez simplement le bon recadrage de la base de données de l’application à votre liste personnelle. L’application en langue anglaise vous fournit des informations sur le niveau d’eau idéal, la fertilisation, l’exposition au soleil et le type de sol parfait ainsi que la période de floraison et la température minimale dont votre plante a besoin. Vous pouvez également définir des rappels, par exemple pour l’arrosage.

Votre plante préférée n’est-elle pas représentée dans l’application? Vous pouvez demander de nouvelles espèces à l’aide du bouton intégré à l’application.

Disponible pour: iPhone et Android

iPhone et Android Prix: libre

libre Résumé: Le pack sans soucis pour les dieux des plantes vertes en herbe

Plantsome: le concentré

Dans l’application Plantsome, vous pouvez ajouter autant de plantes que vous le souhaitez. A lire : Hé Apple, voici une autre choses à ne pas inclure avec les iPhones (satirique)

Les amateurs de plantes savent que chaque culture a des besoins individuels. De combien d’eau une plante particulière a-t-elle besoin pour prospérer? L’application d’arrosage des plantes Plantsome a la réponse à cette question – mais uniquement pour les plantes d’intérieur. Une base de données est également disponible ici, dans laquelle vous pouvez rechercher vos colocataires verts. A trouvé?

Ensuite, l’application en anglais a besoin de données sur la taille et la durée de l’exposition au soleil. Plantsome interroge ensuite le bulletin météorologique local et calcule quand, à quelle fréquence et combien d’eau la plante a besoin. Dès que vous devez arroser à nouveau, vous recevrez une notification avec la quantité d’eau correcte.

Pratiquement: Vous pouvez choisir les jours de la semaine auxquels vous souhaitez être averti.

Disponible pour: iPhone et Android

iPhone et Android Prix: libre

libre Résumé: Rappelez-vous l’arrosage des plantes par l’application – c’est clairement l’objectif ici.

Happy Plant: le joueur

Pensez simplement à la coulée ennuyeuse comme un jeu.

Avec l’application d’arrosage des plantes Happy Plant pour iPhone, le facteur plaisir est clairement au premier plan. Tout d’abord, vous pouvez télécharger jusqu’à trois de vos plantes avec des images et leur donner un nom – plus elles sont créatives, mieux c’est. Ensuite, vous pouvez commencer par créer des plans d’irrigation individuels et activer les notifications d’arrosage.

En fonction de la saison et de la température, vous pouvez toujours ajuster à nouveau les plans. Les bandes d’eau numériques indiquent en rouge ou en vert comment une plante se porte. Que diriez-vous d’une photo de vos plantes à chaque fois que vous les arrosez? Vous pouvez ensuite couper les images ensemble en une vidéo time-lapse et regarder vos fleurs pousser.

Si vous passez à la version premium pour 2,29 euros, vous pouvez créer un nombre illimité de plantes dans l’application.

Disponible pour: iPhone

iPhone Prix: gratuit avec des achats intégrés

gratuit avec des achats intégrés Résumé: Lorsque les tâches ennuyeuses se transforment en défis passionnants, aucune plante ne reste sèche.

Rappel sur les soins des plantes: l’organisé

Pour une meilleure vue d’ensemble: triez facilement vos listes de plantes grâce au rappel d’entretien des plantes.

Le rappel d’entretien des plantes se concentre également sur l’arrosage des fleurs et autres. En tant qu’utilisateur, vous pouvez charger vos propres photos dans l’application ou utiliser des symboles végétaux prédéfinis pour créer une liste de vos amis végétaux. Le point culminant: Vous pouvez créer des groupes et, par exemple, combiner toutes les fleurs du bureau. L’application Android vous permet bien sûr également de définir individuellement des rappels pour l’arrosage, la pulvérisation ou la fertilisation des plantes.

Pratiquement: Si vous arrosez vos amis verts dans le noir, vous pouvez simplement passer en mode nuit de l’application. C’est facile pour les yeux.

Disponible pour: Android

Android Prix: libre

libre Résumé: Quiconque doit s’occuper des plantes à différents endroits (bureau / appartement) peut s’organiser à merveille ici.

Waterbot: le fonctionnel

Marquez votre plante comme “arrosée” après l’arrosage – et vous saurez quand vous devez la récupérer.

N’oubliez jamais d’arroser et de vous plaindre des plantes fanées: c’est exactement ce que veut l’application Waterbot. Avec l’application Android, vous gardez une vue d’ensemble de toutes vos plantes. En plus de vos propres photos, vous pouvez également télécharger des notes sur les plantes individuelles et enregistrer des données chronologiques. Ensuite, réglez les intervalles de coulée (d’une demi-journée à 20 jours). L’application vous informera immédiatement lorsqu’une plante doit être arrosée.

Pratiquement: Vous pouvez définir l’heure de la journée (matin, midi ou soir) à laquelle les souvenirs d’arrosage doivent apparaître.