5 applications peu connues du Play Store que vous devez essayer

Comme chaque année en atteignant le mois de décembre, Google a sélectionné les meilleures applications et les meilleurs jeux de l’année pour Android sur la base des votes des utilisateurs de Google Play. Cette sélection est divisée en différentes catégories, parmi lesquelles on en trouve une particulièrement frappante: celui avec des applications peu connues.

Et c’est grâce à elle que l’on peut trouver vrai gemmes cachées autrement, cela aurait pu passer inaperçu. Voici les meilleures applications peu connues pour Android cette année:

Cappuccino

Si vous en mélangez un application de messagerie avec l’un des podcasts quelque chose d’aussi cool que Cappuccino est né.

Cette application nous permet partager des notes audio avec vos amis proches et votre famille, que le récepteur peut écouter au format podcast avec le reste des notes reçues à une heure définie.

Ainsi, par exemple, chaque matin, vous pouvez écoutez tout ce que vos amis et votre famille ont à vous dire et commencez la journée du bon pied. Tout cela, accompagné d’un belle interface facile à utiliser.

Créateur d’invitation de flyer sans papier, invitation de texte

En ces temps, il est plus important que jamais de rester en contact avec des êtres chers que nous n’avons pas vus depuis longtemps. ET Poste sans papier cela peut être une excellente option pour cela.

C’est une application qui vous permet de créer des invitations et des cartes postales personnalisées, qui peuvent être partagées avec n’importe qui. L’un de ses avantages est la possibilité de voir les stats qui nous montrera, par exemple, combien de personnes ont ouvert l’une de nos invitations envoyées.

Loóna

Ce n’est pas seulement l’une des meilleures applications inconnues de cette année. Il a également été choisi comme la meilleure application Android de 2020 par les membres de Google Play.

Nous parlons d’un application de style de vie nous aide à s’endormir et améliore ainsi nos habitudes au coucher, qui, selon les mots de ses développeurs, «vous prépare émotionnellement à vous endormir».

Pour ce faire, l’application proposera tous les soirs un «paysage de rêve», ou ce qui est pareil, un séance guidée qui combine des techniques de relaxation, des contes et des sons apaisants qui nous préparent aux heures de sommeil en créant une ambiance de sommeil optimale.

Explorest – Emplacements des photos

Il est très probable que Explorer gagnez une place dans notre sélection des meilleures applications de photographie tôt ou tard.

C’est un outil utile qui permet découvrir des endroits parfaits pour réaliser des séances photo, avec des données fournies par d’autres membres de la communauté qui nous aideront découvrir de nouveaux endroits et comprendre la meilleure façon de prendre des photos dans chacun d’eux.

Croquis de Tayasui

Il y a toujours de la place pour une nouvelle application de dessin pour Android, surtout si elle est aussi bonne que Tayasui Skecthes.

Selon ses créateurs, c’est l’application pour dessiner sur mobile avec le pinceaux et outils plus réalistes, accompagné d’une interface intuitive et d’un style minimaliste qui facilite le travail lors de l’élaboration de nos croquis.

L’application peut être télécharger et utiliser gratuitement, bien qu’il contienne des fonctions de paiement telles que la possibilité travailler avec des calques ou déverrouillez des outils de dessin supplémentaires.

