5 applications de scanner gratuites pour Android et iPhone

Avec des applications de scanner gratuites pour Android et iPhone, votre smartphone peut être transformé en un scanner PDF. Nous vous dirons quelles cinq applications sont les meilleures pour numériser des documents.

À l’ère du numérique, de nombreux documents sont de préférence envoyés numériquement. Cela protège l’environnement et, dans la plupart des cas, permet également de gagner beaucoup de temps. Mais autrefois il fallait avoir un scanner prêt à numériser un document, aujourd’hui un smartphone avec un bon appareil photo suffit. Nous présentons les meilleures applications pour numériser des documents, des photos, etc.

1. CamScanner

CamScanner est l’une des applications de scanner les plus anciennes et les plus populaires. L’application est facile à utiliser et possède de nombreuses fonctionnalités. Une fois démarré, il vous suffit d’appuyer sur le symbole de l’appareil photo et l’application numérise votre photo ou votre document. L’application lisse automatiquement les bords tordus et pliés. Vous pouvez utiliser divers filtres pour affiner l’apparence de vos documents. Les numérisations peuvent être enregistrées dans plusieurs formats, y compris les fichiers PDF, JPG ou texte.

Téléchargez CamScanner gratuitement pour Android ou iOS.

2. Numérisation Adobe

Avec Adobe Acrobat Reader, il est possible depuis longtemps de numériser des documents au format PDF avec le smartphone. En attendant, Adobe a également sorti une application didactique avec plus de fonctionnalités à cet effet : Adobe Scan. L’application aplatit automatiquement les documents froissés et les coupe de manière optimale. Vous pouvez ensuite modifier les numérisations, qui sont enregistrées au format PDF ou JPG, avec des filtres. Grâce à la reconnaissance automatique de texte (OCR), vous pouvez également copier le contenu du document numérisé.

Adobe Scan téléchargé gratuitement pour Android et iOS.

3. Objectif Microsoft





Microsoft Lens peut être parfaitement intégré à d’autres applications Office.



Image : © Microsoft 2021



Une application chic pour numériser des documents est également disponible auprès des gourous de la bureautique de Microsoft. L’application est non seulement adaptée à la numérisation de documents, mais également à la numérisation de reçus, de tableaux blancs, de croquis, de cartes de visite, de notes, etc. Microsoft Lens a OCR et peut même reconnaître (nettoyer) l’écriture manuscrite et la convertir en police machine. Microsoft Lens fonctionne plus efficacement avec les autres applications Microsoft Office, mais bien sûr, l’application fonctionne également sans abonnement Microsoft 365.

Téléchargez Microsoft Lens gratuitement pour Android ou iOS.

4. Petit scanner





Le Tiny Scanner se débrouille sans beaucoup de cloches et de sifflets.



Image : © Beesoft Apps 2021



Le Tiny Scanner fait ce que son nom promet. L’application est petite, simple et limitée aux fonctionnalités les plus importantes d’une application de scanner. L’application numérise les documents et les images en couleur, en niveaux de gris ou en noir et blanc. Les numérisations peuvent être enregistrées sous forme d’image ou de PDF sur le smartphone. Des fonctions supplémentaires sont activées via l’abonnement premium en option.

Téléchargez Tiny Scanner gratuitement pour Android et iOS.

5. Analyse de génie





Genius Scan possède toutes les fonctions de base d’une application de scanner appropriée.



Image : © Les Grizzly Labs 2021



Genius Scan est également l’une des applications de scanner les plus populaires. La version de base de l’application prend en charge les aspects les plus importants qu’une application de numérisation devrait avoir : les numérisations de documents, divers formats de fichiers et les fonctionnalités de partage. Grâce à une interface utilisateur simple, Genius Scan est très clair et facile à utiliser. En plus de numériser des documents, l’application est également adaptée pour prendre des photos de reçus, de tableaux blancs, de notes, etc.

Téléchargez Genius Scan gratuitement pour Android ou iOS.