Vous cherchez un jeu similaire à Diablo Immortal où vous n’avez pas à payer pour avancer ? N’y pensez plus et téléchargez l’une de ces alternatives maintenant.

Il y a 4 ans, dans le cadre de la Blizcon 2018, Blizzard annonçait l’arrivée de sa populaire saga Diablo sur les appareils mobiles et après une longue attente enfin plus tôt ce mois-ci, Diablo Immortal a atterri sur Android.

Même si son succès n’est pas au rendez-vous, puisque, bien qu’il s’agisse d’un jeu avec excellents graphismes et excellent gameplaysa stratégie de monétisation agressive pousse de nombreux utilisateurs à ne pas y jouer, car ils savent que ils ne pourront pas avancer dans le jeumême s’ils y passent de nombreuses heures, car la seule façon de le faire est y dépenser de l’argent.

C’est pourquoi nous parlons aujourd’hui de 5 alternatives à Diablo Immortal dans lesquelles vous n’aurez pas à dépenser d’argent pour vous améliorer.

Titan Quest : Édition Légendaire

La première alternative à Diablo Immortal que nous recommandons est Titan Quest : Legendary Edition, une remasterisation du jeu classique de 2006 dans laquelle vous explorerez les anciennes civilisations de la Grèce, de l’Égypte, de Babylone et de la Chine et vous affronterez un grand nombre de créatures mythologiques de chacun de ces mondes qui ont une grande variété d’armes et de techniques de combat.

Titan Quest: Legendary Edition n’a pas des graphismes ou un gameplay aussi soignés que Diablo Immortal, mais d’un autre côté, un paiement unique de 19,99 euros aura accès à tous les DLC du jeu et vous n’aurez pas à débourser un euro de plus pour y avancer.

BladeBound : jeu d’aventure RPG

BladeBound : jeu d’aventure RPG fr l’un des meilleurs jeux RPG que vous trouverez dans le Play Store et l’un des rares titres qu’ils ont obtenus Apportez l’expérience Diablo sur mobile avant que Blizzard lui-même ne le fasse avec Diablo Immortal.

Dans ce jeu, vous pourrez assumer divers rôles, car vous pouvez être un chasseur de donjon à la recherche d’un plus grand butin ou un chasseur de sorcières qui anéantit des hordes de squelettes avec son katana.

BladeBound : jeu d’aventure RPG fr un jeu totalement gratuit dans lequel vous n’aurez pas à passer par la case pour pouvoir avancer dans le jeu.

ARPG animé

Anima ARPG est probablement le jeu qui vous propose l’expérience la plus similaire à Diablo Immortalpuisqu’il s’agit d’un RPG de stratégie, d’exploration et de combat rapide dans lequel vous devrez explorez toutes les zones de la carte et réfléchissez à la façon de vaincre chaque boss.

Anima ARPG est un jeu gratuit avec publicités et achats intégrés à travers lequel vous pouvez personnaliser et améliorer votre personnage, mais cela ils ne sont pas nécessaires pour avancer dans le jeucomme si cela se produisait dans Diablo Immortal.

RPG Almora Darkosen

Un autre jeu similaire à Diablo Immortal dans lequel vous n’aurez pas à vous gratter la poche pour vous améliorer est Almora Darkosen RPG, un titre avec de très bonnes animations et un rythme de jeu très dynamique.

Caractéristiques du RPG d’Almora Darkosen plus de 100 missions, avec un mode Histoire très original et avec une grande variété de mini-jeux vraiment addictifs qui ne vous ennuieront jamais.

Almora Darkosen RPG est un jeu totalement gratuit avec des publicités qui vous donne la possibilité de supprimer les publicités en un versement unique de 4,99 euros.

Raziel : Arène du donjon

La dernière alternative à Diablo Immortal que nous recommandons est Raziel : Dungeon Arena, un jeu RPG avec très bons graphismes, avec beaucoup de niveaux et auquel vous pouvez jouez seul dans un mode histoire divertissant ou en mode coopératif.

Dans Raziel : Dungeon Arena, vous devrez collectionnez de nouveaux héros, attaquez des donjons et créez des équipes épiques afin de sauver le monde d’une apocalypse démoniaque.

Raziel: Dungeon Arena est un jeu gratuit financé par la publicité qui propose achats in-app allant de 0,99 euros à 104,99 eurosmais ils ne sont pas décisifs pour pouvoir avancer dans le jeu.

