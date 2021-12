5 acteurs Marvel décédés ces dernières années et vous ne vous en souvenez pas

merveille Il s’est imposé comme la franchise de divertissement la plus importante au cours des dernières décennies, depuis que l’univers cinématographique a commencé son voyage en 2008. À partir de là, un succès a été généré qui dure jusqu’à aujourd’hui, mais seulement si l’on compte ceux qui font partie de Disney. Les projets de la marque qui sont également devenus populaires au début du siècle ont eu de nombreux acteurs et stars, tout comme ce fut le cas avec le MCU, mais peut-être que vous ne vous souvenez pas ou ne savez pas que certains d’entre eux sont morts. Qui sont-ils?

+5 acteurs Marvel décédés ces dernières années

– Garry Shandling

Cet acteur a joué un rôle minime mais mémorable dans Iron Man 2. Là, il a donné vie au sénateur Stern qui a tenté de discréditer Tony Stark et de transférer sa technologie au gouvernement des États-Unis, puisqu’il était allié au méchant de l’histoire. Des années plus tard, dans Captain America : The Winter Soldier, il est connu pour faire partie d’HYDRA. Le 24 mars 2016, la police de Los Angeles a signalé qu’il s’était effondré et avait été transporté à l’hôpital, où il est finalement décédé.

– Bill Paxton

Il n’était pas dans un film, mais il faisait partie de la série télévisée à succès Agents du SHIELD dans le rôle de Jonathan « John » Garrett. Dans la fiction, il a joué un agent du SHIELD qui a travaillé secrètement pour HYDRA et a ensuite réalisé le projet Centipede pour recréer un médicament et ainsi conquérir le monde, mais a été arrêté. L’acteur a eu des complications après une opération cardiaque et est décédé le 25 février 2017.

– Neil Fingleton

Chez Marvel, il a participé à deux productions : il a aidé James Spader à donner vie à Ultron dans Avengers : L’ère d’Ultron, en tant que cascadeur et artiste de capture de mouvement. Il a également joué un garde du corps russe dans X-Men: First Class, ayant été un sportif respecté. Le 25 février 2017, il décède d’une insuffisance cardiaque.

– Cliff Robertson

« Avec un grand pouvoir vient une grande responsabilité » est l’une des phrases les plus mémorables de Spider-Man et a été récitée par cet acteur lorsqu’il a joué l’oncle Ben dans le premier film de la saga Sam Raimi avec Tobey Maguire. Ce rôle était la dernière chose qu’il a faite sur grand écran, étant apparu au cours des décennies précédentes dans d’autres productions hollywoodiennes. Le 10 septembre 2011, il était à New York, où à l’âge de 88 ans, il est décédé de causes naturelles.

– Michael Clarke Duncan

Bien avant que Vincent D’Onofrio ne donne vie à Kingpin, qui l’a fait c’était aussi cet acteur pour le film de casse-cou (2003). C’était un rêve devenu réalité, car il était fan de super-héros et avait également l’exigence importante de sa taille pour le personnage. À la mi-juillet 2012, il a subi une crise cardiaque qui l’a maintenu gravement hypertendu jusqu’à ce que sa mort soit signalée le 3 septembre.

