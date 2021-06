48°C en Sibérie : le cercle polaire Arctique connaît l’une des pires canicules de mémoire

Quand on pense à la Sibérie ou à l’Arctique en général, on imagine de la neige et un froid glacial. Ce n’est pas tout à fait vrai, en Sibérie il peut faire très chaud, jusqu’à 48°C comme récemment posté. Bien que cela ne se soit produit qu’en un seul point de la zone gigantesque, le reste ne se trouve pas à plusieurs degrés en dessous. L’une des pires vagues de chaleur de l’endroit. Avec les conséquences que cela peut avoir pour le pergélisol.





Nous avons obtenu les enregistrements grâce aux images satellites des satellites jumeaux Sentinel-3A et Sentinel-3B. Tous deux issus de l’Union européenne, sont capables de enregistrer les changements thermiques à la surface de la terre et de la mer. Ils cartographient et enregistrent depuis longtemps la température dans la région et publient souvent des cartes thermiques pour comprendre l’évolution des températures.

Le 48°C a été mesuré à Verkhojansk, un point de la Sibérie orientale au-dessus du cercle polaire arctique. Dans d’autres parties de la région, les températures ont été plus basses mais tout aussi inhabituellement élevées pour l’endroit. Par exemple 43°C à Govorovo ou 37°C à Saskylah.

Une chose importante à garder à l’esprit est que sont enregistrées les températures de la surface et non de l’air. Ceci est pertinent car bien que la surface puisse atteindre des températures similaires, l’air est un peu plus froid car il n’a pas un impact aussi fort des rayons du soleil.À Verkhojansk par exemple, alors que le sol enregistrait 48 ° C, dans l’air il faisait environ 30°C

Le danger de la fonte du pergélisol

Qu’elles affectent ou non l’air, ces températures élevées ont un impact direct sur le réchauffement climatique. De tels chiffres peuvent provoquer le dégel du pergélisol. Cela peut entraîner des glissements de terrain (et des trous gigantesques) en premier lieu et l’effondrement des fondations des bâtiments s’il y en a dans la région.

La fonte du pergélisol peut également entraîner la libération de gaz à effet de serre, quelque chose de bien plus grave que les glissements de terrain. Le pergélisol contient des gaz piégés à l’intérieur qui, en s’échappant dans l’atmosphère, contribuent directement à piéger les rayons du Soleil et par conséquent augmentent encore plus les températures de la planète.

Juste il y a un an nous étions dans une situation similaire. La Sibérie a subi une de ses grandes vagues de chaleur avec des températures record. Le résultat a également été un dégel historique qui a duré jusqu’en septembre et même octobre.

