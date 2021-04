47 équipes de Ronin Sequel Superstar de la WWE AJ Lee et l’acteur de Lucifer Aimee Garcia pour écrire le scénario

AJ Mendez, auteur à succès du New York Times et ancienne star de la WWE, fera équipe avec Lucifer la star Aimee Garcia pour écrire le scénario de la suite du film d’action fantastique de 2013, 47 Ronin. Ils rejoignent Mulan l’acteur Ron Yuan, qui dirigera le 47 Ronin 2 projet pour Universal 1440 Entertainment, avec des rapports antérieurs indiquant que le film sera distribué par Netflix.

« AJ et moi sommes ravis d’écrire un film d’action diversifié et inclusif », a déclaré Aimee Garcia. « La vision du réalisateur Ron Yuan de mélanger les arts martiaux, l’horreur, le cyber-punk et l’action était inspirante et nous aimerions remercier l’équipe de 1440 pour son soutien. »

« En tant que créateurs de couleurs, nous sommes honorés de faire partie d’une histoire moderne et multiculturelle avec de puissants rôles féminins », a déclaré AJ Lee.

Garcia joue actuellement sur Netflix Lucifer en tant que scientifique légiste du LAPD, Ella Lopez, et reprendra le rôle dans de nouveaux épisodes qui doivent sortir sur la plate-forme le 28 mai. Garcia devrait également jouer dans la prochaine série animée de Marvel, MODOK aux côtés de Patton Oswalt.

Mendez a quant à elle fait partie de la liste des meilleures ventes du New York Times avec son autobiographie de 2017 Fou est ma superpuissance: comment j’ai triomphé en brisant les os, en brisant les cœurs et en brisant les règles. Son scénario pilote, Domicile, a atterri sur la première liste de télévision Latinx de The Black List en 2020, avec elle et Garcia co-auteur de la série de bandes dessinées Briller, qui est basé sur la propriété Netflix du même nom. La paire a également travaillé sur Donjons et Dragons pour IDW Publishing, ainsi que Wonder Woman pour DC Comics qui devrait sortir en juillet.

Le talentueux duo a récemment lancé Scrappy Heart Productions, dans le but de créer des histoires diverses avec des thèmes universels sur tous les médias. Ils travaillent actuellement à l’adaptation des mémoires à succès de Mendez, Fou est ma superpuissance.

Quant à l’inattendu 47 Ronin suite, les rapports précédents ont affirmé que le suivi sera très différent de son prédécesseur. Le film se déroulera 300 ans dans le futur dans un monde cyberpunk exotique et sera «une version fraîche et repensée du long métrage original et incorporera l’horreur avec des éléments modernes de samouraïs et de ninjas».

Basé très vaguement sur la légende japonaise, le premier 47 Ronin suit John Wick star Keanu Reeves dans le rôle de Kai, un paria mi-japonais mi-anglais adopté par la famille de Lord Asano qui rejoint les Ronin. Lorsque Lord Asano est puni pour avoir blessé son rival Lord Kira et invité à commettre un seppuku, Kai et les autres samouraïs se rendent compte que leur maître n’était pas en faute et ont entrepris de se venger de Lord Kira. Réalisé par Carl Rinsch lors de ses débuts en tant que réalisateur, 47 Ronin met en vedette Hiroyuki Sanada, Tadanobu Asano, Rinko Kikuch, Ko Shibasaki et Min Tanaka aux côtés de Reeves.

Le film a fait l’objet de nombreuses critiques lors de sa sortie pour ses personnages unidimensionnels et son approche terne du matériau, ne rapportant que 151 millions de dollars par rapport à son budget total de 175 millions de dollars, ce qui en fait une bombe coûteuse au box-office qui a laissé Universal dans le rouge cette année-là. . 47 Ronin était considérée comme l’une des plus grosses bombes au box-office de 2013, ce qui rend encore plus surprenant qu’une suite ait été éclairée toutes ces années plus tard.

Cependant, avec 47 Ronin 2 Si vous cherchez à vous éloigner de son prédécesseur de manière importante, ne vous attendez pas à voir Keanu Reeves ou l’un de vos personnages préférés, si, en effet, vous vous souvenez de l’un des autres personnages. Cela nous vient grâce à Deadline.

Sujets: 47 Ronin 2