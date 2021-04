Roulement de tambour s’il vous plaît! 45secondes.fr est fier de présenter les lauréats du 45secondes.fr Movie Awards 2020 (alias les Linxies).

UNEttention passionnés de cinéma! Vos yeux ont peut-être été témoins de nombreuses choses merveilleuses dans votre salon (et peut-être une ou deux fois au cinéma) au cours de la dernière année, mais toutes n’ont pas été créées égales. Honorer ceux qui méritent le plus notre attention est la base sur laquelle les 45secondes.fr Movie Awards sont nés. Rejoignez-nous pour célébrer l’année cinématographique très inhabituelle qui était 2020. Ce sont les huitièmes prix annuels du cinéma 45secondes.fr, appelés Les Linxies (pour voir les gagnants de l’année dernière, cliquez ici). Ces prix visent à féliciter les meilleures performances et réalisations de films sortis au cours de l’année civile 2020. Les Linxies rend hommage aux films et performances qui ont inspiré notre créativité et permettent à notre engouement pour le cinéma de perdurer.

Mais surtout, chacun a eu la chance de contribuer. Les Linxies ne sont pas seulement des récompenses décernées par un panel de snobs de films. Ils reflètent nos opinions ainsi que les vôtres. Plus tôt le mois dernier, nous avons présenté nos nominés pour Les Linxies, et vous a demandé de voter. Les nominés que nous avons choisis représentaient le meilleur des meilleurs dans 15 catégories englobant tous les aspects de la réalisation de films (cliquez ici pour une liste complète des nominés).

Il est maintenant temps d’annoncer les gagnants!

Et le Linxie va…. Continuez à faire défiler!

C’est une enveloppe! Merci à ceux d’entre vous qui ont voté cette année, et félicitations à Linxies gagnants.