Nous revenons avec un nouveau chapitre de la deuxième saison d’Engadget Live, notre programme de technologie et de divertissement. Cette fois, nous nous concentrons sur l’avenir des paiements, de plus en plus numérisés, en le commentant avec VISA.

Tout derrière les cartes de crédit

Andrea Fiorentino, Head of Products & Solutions Visa South Europe, nous raconte comment dans une entreprise comme VISA il y a un contexte beaucoup plus vaste que nous ne le pensons au-delà des cartes de crédit et de débit. De plus, nous passons en revue ce qui s’est passé avec l’augmentation des paiements en ligne survenue cette année pendant le confinement de la pandémie et ce que pourraient être l’avenir des paiements à long terme. vêtements.

Dans le reste de nos sections, Javier Lacort raconte Fabio Rodriguez comment aurait-il pu être millionnaire s’il avait investi dans des entreprises comme Amazon ou Domino’s Pizza au bon moment? The Battle of Geeks est à nouveau joué par Alesya et Ricardo, pour voir s’il vaut mieux avoir de l’argent liquide dans notre portefeuille ou utiliser tous les avantages des paiements mobiles. On met la cerise sur le gâteau avec John Tones qui nous dit quels types de devises et de paiements sont passés par les films, les jeux vidéo et les séries. Nous espérons que vous aimez!