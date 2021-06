4,567 millions d’années de voyage dans l’espace : des chercheurs ont reconstitué le trajet d’un grain de poussière depuis la formation du système solaire

On parle parfois de voyages spatiaux qui sont tout un exploit par la distance ou la durée, comme les sondes Voyager ou New Horizons. Mais le voyage que les scientifiques de l’Université de l’Arizona ont maintenant déduit pourrait établir tous les records, bien qu’à l’échelle moléculaire puisqu’il implique reconstituer le parcours d’un grain de poussière depuis l’origine du système solaire.

D’un commun accord, et comme l’explique la NASA, il est établi que le système solaire a été créé il y a plus de 4 500 millions d’années, et nous savons qu’il existe matériaux très anciens Nous entourant parce que, entre autres, sur Terre, nous sommes venus trouver une météorite de poussière d’étoile d’il y a 7 millions d’années. Des découvertes comme celle-là nous rappellent que les matériaux qui se sont formés (ou projetés) à cette époque ou un peu plus tard ont pu voyager à travers le cosmos, et ce que ces scientifiques ont voulu faire, c’est recomposer un voyage qui commence plus ou moins à partir du moment où la Terre a commencé à naître.

Une valise avec des vêtements d’hiver et d’été

La publication universitaire sur l’étude explique que l’équipe de chercheurs a reconstitué l’histoire d’un grain de poussière formé à la naissance de notre système solaire à l’aide d’un modèle de simulation avancé, combinant mécanique quantique et thermodynamique, combinée à une analyse détaillée.

Le modèle simule les conditions auxquelles le grain de poussière d’étoile a été exposé lors de sa formation, ce moment dont nous discutions lorsque tout notre « voisinage » est né. Un point auquel le « système proto-solaire » est considéré comme un grand nuage de gaz et de poussière en forme de disque en rotation, comme nous pouvons également le lire dans le document de la NASA que nous avons lié précédemment (généralement appelé nébuleuse solaire ou disque protoplanétaire).

L’échantillon est un fragment de la météorite Allende, tombée en 1969 sur Chihuahua (Mexique). Sa composition comprend plusieurs éléments, tels que inclusions de calcium et d’aluminium, ce qui est précisément intéressant étant donné que, comme ils le soulignent dans l’article, on pense que ces composés d’aluminiure de calcium et sels similaires sont parmi les premiers composés solides qui se sont formés dans cette éclosion du système.

Ainsi, entre autres instruments, ils ont dû utiliser des microscopes électroniques à balayage. résolution atomique. Quelque chose qui, comme nous l’avons vu récemment, est difficile à réaliser et il n’y en a pas beaucoup.

Illustration de l’histoire du voyage possible du grain de poussière. Provenant non loin de la Terre, le grain aurait été transporté vers des points plus chauds et plus tard vers des régions plus froides, jusqu’à ce qu’il fasse partie d’un astéroïde. Image : Heather Roper / Zega et al

En conclusion, leur modèle et leur analyse ont donné des indications sur la trajectoire du grain de poussière et sur les conditions qui l’auraient façonné tout au long de ce trajet. Selon la composition des éléments et la structure cristalline, que ces chercheurs interprètent (ou traduisent pour nous au grand public, plutôt) comme les cachets d’un passeport, le grain de poussière s’est formé dans une région de la nébuleuse solaire. pas trop loin de l’endroit où se trouve notre planète maintenant.

A partir de ce point, le grain se serait déplacé vers un endroit plus proche du Soleil, qui se serait évidemment réchauffé. Mais une rupture ultérieure l’aurait éloigné de l’Astro Rey vers des régions plus froides pour finalement rejoindre un astéroïde, qui après s’être décomposé aurait fini par être piégé par le champ gravitationnel de la Terre, jusqu’à ce qu’il soit projeté vers la région mexicaine.

Au-delà du tracé de ce voyage lui-même, le travail est intéressant afin d’avoir une meilleure connaissance des processus de base de la formation des planètes, encore à l’étude. L’espoir est qu’avec les télescopes dont nous disposons, de plus en plus puissants, nous pourrons jeter un œil à d’autres disques de formation et ainsi comparer les données dont nous disposons déjà, selon Tom Zega, professeur à l’Université d’Arizona et directeur de Cet atelier.

Bien sûr, selon ce qui a été étudié, une grande quantité de poussière d’étoiles atteint la Terre. Au moins 5 200 tonnes de micrométéorites par an, donc en principe ils peuvent avoir des échantillons pendant un certain temps s’ils veulent continuer à cartographier les voyages.

