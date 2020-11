45% de réduction: cet ordinateur portable Windows 14 pouces de HP coûte 210 €

Nous adorons les Chromebooks qui coûtent environ 200 € et sont livrés avec au moins 32 Go de stockage et un écran de 14 pouces. Target a ce rythme aujourd’hui avec un ordinateur portable HP de 14 pouces avec un processeur Intel Core i3 et Windows 10 en mode S pour 210 € Supprimez le lien non-produit. On ne sait pas quand cet accord prendra fin, mais étant donné que nous sommes dans la saison du Black Friday, le plus tôt est toujours mieux que plus tard.

L’écran de cet ordinateur portable HP est juste 1366 par 768 et non la résolution 1080p que nous aimerions idéalement voir. Pourtant, c’est une résolution acceptable à ce prix, en particulier lorsqu’elle est connectée à un PC Windows complet avec un énorme SSD de 128 Go. Ce n’est pas beaucoup de stockage pour un chauffeur quotidien, mais c’est plus que suffisant pour un ordinateur portable de voyage ou comme cadeau pour un étudiant. Comme nous l’avons dit précédemment, les Chromebooks dans cette gamme de prix n’offrent qu’un quart de cette capacité.

Le processeur est le processeur Intel Core i3-1005G1 bicœur à quatre fils à 1,2 GHz «Ice Lake». Les ordinateurs portables Intel ont toujours une vitesse d’horloge de base inférieure, mais cette puce de 10 nm peut atteindre 3,4 GHz en cas de suralimentation. Quant à la RAM, elle bascule 4 Go.

La seule chose à propos de cet ordinateur portable est qu’il est livré avec le mode Windows 10S actif, ce qui signifie par défaut qu’il n’exécutera que les applications du Windows Store. Si vous souhaitez profiter de l’expérience de bureau à part entière, une mise à niveau unidirectionnelle est disponible gratuitement vers Windows 10 standard. Nous avons une explication sur la façon de passer du mode S à Windows 10 Home pour vous guider tout au long du processus. Pour des ventes encore plus juteuses, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres d’ordinateurs portables du début du Black Friday.

