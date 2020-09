Prize Fiesta : Quelles sont les astuces pour maximiser ses chances de gagner sur Prize Fiesta ?

Prize Fiesta est un jeu proposé par Full Game Ahead, qui permet aux joueurs de gagner des cadeaux sans avoir besoin d’investir de l’argent. Dès que l’on commence à jouer, il nous vient rapidement à l’idée de dénicher des astuces pour améliorer nos chances de gagner.

Les astuces incontournables de Prize Fiesta

Prize Fiesta est un jeu assez simple qui permet de gagner de nombreux lots qui sont livrés directement au domicile du gagnant. Plusieurs groupes sur les réseaux sociaux ainsi que des forums sont entièrement consacrés à Prize Fiesta. Au début, le jeu fonctionne selon un système relativement simple : il faut faire correspondre un minimum de trois objets similaires. Le niveau de difficulté augmente au fur et à mesure de l’avancée du joueur. Mais tout l’intérêt est dans le défi que cela représente : Plus on avance, plus on augmente sa tirelire.

Les principales étapes de base qu’il faut assimiler avant de jouer à Prize Fiesta sont les suivantes :

ASSOCIER les formes et objets similaires

RÉDUIRE le nombre de mouvements au minimum

ÉTENDRE la gelée rose sur tout le tableau pour gagner

COLLECTIONNER autant de champignons que possible

AUGMENTER LE CASH de votre tirelire $$$.

RENDRE UNE PETITE VISITE aux nains chaque jour pour plus de « prize points » !

Concernant les astuces incontournables pour gagner des prix, les plus efficaces sont les suivantes :

Jouez au plus bas du tableau pour générer plus de nouvelles combinaisons.

Formez des carrés d’objets : Facile à faire, ils génèrent des pièces spéciales.

Jouez vos jokers dès qu’ils apparaissent, sans chercher les super combos à tout prix.

Priorisez la destruction d’obstacle et le fluide sur les niveaux difficiles.

Ouvrez l’espace SPIN tous les jours pour récolter des Gems gratuits.

Comment gagner des prix sur Prize Fiesta ?

Il faut toujours avoir à l’esprit que les systèmes de récompense de Prize Fiesta sont principalement basés sur la fidélité. Autrement dit, plus le joueur accumule ses parties, plus il augmente ses chances de recevoir un prix. Le système de distribution des prix fonctionne des DEUX manières suivantes :

Les loteries publicitaires de Prize Fiesta

La loterie publicitaire est, comme son nom l’indique, une totale question de hasard que personne ne peut influencer de manière directe. Néanmoins, il est possible d’augmenter ses chances. Il n’y a pas besoin d’être un pro pour gagner un cadeau, mais il est essentiel de jouer activement au jeu. À noter que chaque joueur obtient automatiquement une participation supplémentaire aux loteries toutes les sept minutes passées à jouer. Lorsqu’un prix a été obtenu grâce à une loterie publicitaire, rien ne se passe dans la caverne aux cadeaux : le joueur se verra transmettre un message l’informant de son gain de manière totalement automatisée.

Le programme de récompenses des utilisateurs de Prize Fiesta

La chance ne joue pas un grand rôle dans le programme qui récompense la fidélité des membres sur Prize Fiesta. Le joueur peut utiliser son cochon et les prix sont échangés contre des « Prize points ». L’objectif est donc de collecter autant de « Prize points » que possible, soit en jouant plus de dix minutes consécutives, soit en faisant des partages sur Facebook et en envoyant des demandes d’amis. En outre, le montant échangeable augmente considérablement quand le joueur achète des gems.

En simplifiant, l’on peut calculer qu’un achat de 0,99 $ tous les 15 jours va tripler le processus de gain. Un achat de 9,99 $ tous les 15 jours accélérera le processus de gain de 35. Cela permettra également au joueur de recevoir des couronnes et d’obtenir un cadeau à moindre coût.

Conseils pour gagner plus vite :

Dans la caverne des prix, choisissez un prix et jouez toujours sur le même.

Ne gaspillez pas vos « prize points » sur d’autres prix que celui que vous convoitez.

Si vous ne payez à aucun moment, il vous faudra évidemment plus de temps pour gagner gratuitement un prix. Mais ce temps se réduit considérablement dès lors que vous jouez tous les jours plus de 20 minutes. Dans ce cas, la loterie publicitaire pourrait être encore plus rapide, car vous pourrez gagner à tout moment.

Autres astuces pour gagner un cadeau sur Prize Fiesta

Gagner un cadeau sur Prize Fiesta se passe en trois étapes, notamment grâce au cumul des $750 en tirelire afin d’ouvrir la caverne (qui peut également s’ouvrir avec des « Prize points »). Il faut ensuite procéder au déblocage du ou des cadeaux de son choix, soit avec ces points ou bien avec les dollars virtuels. Enfin, il faut colorier le dernier tableau du cadeau en rose.

Cela paraît simple dit comme cela, mais la récolte des dollars et des « Prize points » sur Prize Fiesta prend du temps. Il faut donc jouer souvent, éviter les défaites et accumuler assez de gems (accessibles gratuitement). Mais en passant un peu de temps à jouer, on finit par trouver son bonheur !

Obtenir des gems sans payer sur Prize Fiesta

Dans le jeu Prize Fiesta, les rubis verts sont désignés sous le nom de « gems » et ils peuvent avoir un rôle pour augmenter les chances d’obtenir des prix. En effet, ils sont utiles pour ne pas régresser lors d’une défaite au cours d’une partie. Ils servent également à réactiver la collecte de champignons. Il est donc toujours utile d’avoir quelques gems afin de ne pas perdre un niveau.

Pour obtenir plus de gems de manière gratuite, il faut jouer au spin, participer aux trois concours de la semaine et ouvrir les bonus gratuits du jour. D’ailleurs ces bonus et ces concours permettent aussi de gagner des jetons, des dollars pour la tirelire et des champignons. Le nombre de gems pouvant être obtenus de cette manière peut devenir très important à la longue.

Il y a aussi 3 énormes « Packs de Gems » à gagner gratuitement dans la caverne aux cadeaux. Ces packs sont tellement importants qu’ils peuvent constituer un vrai pactole de Gems. La quantité de Gems qu’ils contiennent représente un atout considérable dans votre quête de cadeaux.

Les astuces pour ouvrir la caverne aux cadeaux le plus rapidement possible

Pour ouvrir la caverne aux cadeaux le plus rapidement possible, le joueur doit profiter des offres qui sont proposées régulièrement dans le jeu. Il faut également augmenter la durée de jeu en mode triple afin de cumuler plus de champignons de manière plus rapide et utiliser vos gems gratuits au bon moment. Il est recommandé de jouer sur des niveaux élevés, car ils permettent de gagner énormément de champignons et de participer aux concours hebdomadaires afin d’obtenir de nombreuses récompenses gratuites.

Plus spécifiquement… Au niveau 6, il faut veiller à ce que la combinaison préparée comporte une pièce dans le rose dès le début de la partie. Il faut en rechercher un groupe de quatre pièces ou plus à assembler, notamment les champignons, puis mettre des rayures ensemble ou avec un joker durant les cinq premiers mouvements. Enfin, pour le niveau 7, il faut bien faire attention à pouvoir faire correspondre une cage de haut en bas, car cela multiplie les probabilités de terminer le tableau avant l’épuisement des mouvements. Le joueur aura besoin de jokers ou de mettre des champignons rayés avec des cadeaux rayés afin de gagner encore plus vite !

En conclusion, le jeu offre une quantité de bonus gratuits supérieure à la moyenne des jeux, il est donc plutôt simple de gagner sur Prize Fiesta.