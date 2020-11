42171 km! Porsche Taycan établit un record de dérive pour les véhicules électriques

Le Porsche Experience Center (PEC) de Hockenheimring a été le théâtre du nouveau record du monde de dérive des véhicules électriques, établi par la traction arrière Porsche Taycan – 42171 km!

La Porsche Taycan a établi un nouveau record du monde de 42171 km pour la plus longue dérive avec un véhicule électrique. La vitesse moyenne était de 46 km / h. Le nouveau maximum a été atteint au Porsche Experience Center (PEC) à Hockenheimring, en Allemagne.

Porsche a utilisé une version de pré-production du Taycan à roues arrière lors de cette tentative. Ce modèle est en vente en Chine, mais sa commercialisation n’a pas encore été confirmée pour le marché européen.

Au volant de la Porsche Taycan se trouvait l’instructeur en chef de Porsche, Dennis Retera. Malgré la connaissance du circuit et de la voiture, dériver avec une voiture électrique à cette distance était un défi. Bien que j’aie mentionné qu’il était facile de marcher sur le côté au début, garder la dérive en utilisant le moins d’énergie possible était déjà plus compliqué.

«Lorsque les programmes de contrôle de la stabilité sont désactivés, il est extrêmement facile d’obtenir un powerlide avec la Porsche électrique, en particulier avec cette version, où la puissance est envoyée exclusivement aux roues arrière», déclare Dennis Retera,

Concentration totale

«Une puissance suffisante est toujours disponible. Le centre de gravité bas et l’empattement long assurent la stabilité. La conception précise du châssis et de la direction permet un contrôle parfait à tout moment, même lorsque nous sommes sur le côté », déclare Dennis Retera

Malgré cela, le Néerlandais s’est dit «fatigant» de garder sa concentration à des niveaux élevés pendant 210 tours, d’autant plus que l’asphalte irrigué sur le circuit de drift n’offre pas partout la même adhérence.

«Je me suis concentré sur le contrôle de la dérive avec la direction – c’est plus efficace que d’utiliser la pédale d’accélérateur et réduit le risque de basculement», souligne-t-il.

En conséquence, Dennis Retera a pu bouger pendant 55 minutes et faire 210 tours jusqu’à ce que la batterie de la Porsche Taycan soit épuisée.

Un représentant officiel de Guinness World Records était présent dans cette tentative de certifier ce record.

