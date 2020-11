42 Dugg fête son anniversaire avec un nouveau single surprise “Free Me”

C’est l’anniversaire de 42 Dugg et il célèbre de manière majeure, en sortant son dernier single, intitulé “Free Me”.

Le rappeur basé à Detroit a été l’un des plus grands noms du rap au cours de l’année dernière, montant régulièrement sous la tutelle de Yo Gotti et Lil Baby. Aux côtés de Baby, il est à l’origine de l’une des plus grandes chansons de l’année, le puissant “We Paid”.

Au cours des dernières semaines, Dugg a diffusé de la nouvelle musique, abandonnant deux singles avant son prochain projet. “Free Merey” a introduit le nouveau chapitre pour 42 Dugg, qui a continué son buzz avec “Free Woo”. Ces deux chansons sont dédiées à ses amis incarcérés et seront incluses dans le nouveau projet. Il a également fait face à sa juste part de problèmes juridiques, en étant enfermé (et en apprenant à rapper en isolement cellulaire!) Pendant six ans. Avec cela, “Free Me”, le dernier disque de 42 Dugg, est né.

Le morceau arrive le jour du vingt-sixième anniversaire de Dugg et c’est le cadeau parfait de sa part à nous tous.

Écoutez le single produit par Antbeatz ci-dessous.

Paroles de citations:

Je viens de l’Eastside, regarde les panneaux de signalisation, nous l’avons fait

Quand Reecе est mort, je les ai vus de vrais n *** comme c’était faux

Et je garde fiv hµ caché dans de petites factures pour bébé

Ne tourne jamais le dos à mon frère, maman, je t’aime

Un demi-million sur une maison, Val a pris soin de moi

Vraie n *** comme winnin ‘, salope, alors je me suis occupé des rues