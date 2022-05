42 Days in the Dark : Y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

in

Netflix

Le Chili est venu sur Netflix avec sa première série, 42 Days in the Dark, et ses téléspectateurs s’interrogent sur une deuxième saison.

©Netflix42 Days in the Dark : Y aura-t-il une saison 2 sur Netflix ?

42 jours dans le noir créé sur le service de streaming Netflix le 11 mai et en quelques jours seulement, il a réussi à être le centre des commentaires des téléspectateurs. La première série originale chilienne a les ingrédients nécessaires pour faire fureur au sein du catalogue et une partie du public sur les réseaux sociaux s’interroge sur la possibilité d’une deuxième saison.

L’intrigue captivante se concentre sur une femme qui cherche à retrouver sa sœur disparue, mais en même temps elle doit lutter contre la négligence des institutions, les préjugés de la solitude et le harcèlement des médias. Son histoire est basée sur un événement réel, l’affaire Haeger de 2010, qui a fait l’objet de l’opinion publique au Chili et qui perdure encore aujourd’hui.

S’il n’a pas encore atteint le principal Top 10 des émissions de la plateforme, a acquis une grande répercussion dans le monde virtuel, où ses six épisodes ont été commentés, tant pour sa qualité que pour le contenu qu’il reflète. De plus, différents médias tels que Le paradis de l’horreur, Diario La Tercera, Décidez Oui Coupe stable prête ont laissé critiques très positives pour la production.

+ 42 Days in the Dark aura-t-il une saison 2 ?

Généralement, l’action du streaming pour décider si son propre contenu doit avoir une suite est d’attendre 28 jours jusqu’à ce que les nombres réels de vues soient disponibles. Une fois sur place, ils prendront la décision, en tenant également compte des coûts et de la rentabilité de la production pour sa réalisation. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles d’une saison 2 de 42 jours dans le noir.

A la fin de ses chapitres, l’histoire finit de raconter l’histoire principale qui englobe la fiction, il n’y aurait donc plus de matière à adapter dans ce cas. Cependant, ils laissent des indices sur une nouvelle enquête et certains téléspectateurs estiment qu’ils pourraient y trouver la suite d’un second volet, au format analogique.

