40 jours plus tard, ils parviennent à terminer ‘Pokémon Red’ en jouant sur la photo de profil d’un compte Twitter (oui, comme ça en a l’air)

Il y a environ 40 jours, Constantin Liétard a programmé un bot sur Twitter pour jouer à «Pokémon Rouge» sur sa photo de profil. Fondamentalement, les utilisateurs du réseau social pourraient répondre à ce tweet avec haut, bas, gauche, droite, A, B, Démarrer ou Sélectionner et, toutes les quinze secondes, le bot a collecté les réponses et appliqué les réponses les plus répétées au jeu, puis rafraîchit la photo de profil pour refléter le mouvement. 40 jours se sont écoulés depuis et Twitter a réussi à terminer le jeu.

Cela a pris 40 jours et plus de 90K commentaires mais nous sommes finalement devenus les meilleurs!

Merci. pic.twitter.com/0M2XtfJCTe – Constantin Liétard (@screenshakes) 17 février 2021

Au cours de ces jours, les utilisateurs de Twitter ont publié plus de 90 000 messages sur le réseau social. Avec eux, ils ont réussi non seulement à terminer le jeu, mais aussi sont venus capturer Mewtwo et ils se sont même rendus à Isla Canela pour combattre Missingno (un problème des plus curieux du jeu). Dans la vidéo ci-dessous ces lignes, d’un peu plus d’une heure, vous pouvez voir le déroulement du jeu.





Twitter passe ‘Pokémon Rouge’

Pour ce voyage, Twitter a décidé de choisir Squirtle en tant que Pokémon de départ, un Pokémon qui a ensuite réussi à évoluer en Blastoise. Les noms des Pokémon montrent, en partie, à quel point il est difficile d’accepter que tant de gens fassent le même geste, c’est pourquoi certains sont appelés DHY, AMAYBE, ABBPRI, TCHAD et TPP :), entre autres.

La photo de profil de ce compte a changé toutes les 15 secondes pour refléter les changements proposés par les utilisateurs.

Cependant, il est impressionnant de voir comment les utilisateurs acceptent de soigner tous les Pokémon, de se rendre dans les centres Pokémon pour échanger des créatures contre d’autres et de choisir les meilleures attaques. Après 40 jours, 30 minutes et 25 secondes, ils ont réussi à vaincre les « Elite Four » en utilisant ce qui semble être un Zapdos, un Dragonite, un Lapras, un Growlithe, un Dodrio et un Alakazam. Si vous voulez voir les matchs finaux, vous les avez dans cette vidéo.

Team Rocket a sorti la plupart de notre équipe, il est temps de dire au revoir à nos héros tombés au combat. AMAYBE, ABBPRI, TCHAD, DHY, TPP pic.twitter.com/LScmlZkPqr – Constantin Liétard (@screenshakes) 12 février 2021

Mais cette aventure n’a pas été sans drame. La nuit du 11 au 12 février, un groupe de tweeters se faisant appeler Team Rocket, a publié AMAYBE, ABBPRI, TCHAD, DHY et TPP, qui étaient les cinq meilleurs Pokémon que les utilisateurs avaient réussi à entraîner (Blastoise, Graveler, Spearow, Jolteon et Snorlax), mais cela ne suffisait pas pour les empêcher de terminer le jeu.

Constantin Liétard a également publié une vidéo dans laquelle expliquer comment vous avez programmé le bot, qu’il a appelé TwitterBoy. Le code peut être trouvé sur GitHub. Pour le moment, il ne semble pas y avoir de projet de jouer à un autre jeu, mais c’est certainement un projet des plus intéressants.

Via | Eurogamer