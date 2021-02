40 baleines échouées «  renflouées  » en Nouvelle-Zélande

Des centaines de Néo-Zélandais ont travaillé ensemble pour «renflouer» avec succès 40 globicéphales noirs qui se sont échoués sur une plage isolée, ce qui signifie qu’ils ont remis les animaux en eau libre, L’Associated Press (AP) a rapporté .

Cependant, les baleines n’ont pas nagé dans l’océan plus profond, de sorte que certains défenseurs de l’environnement craignent que les animaux ne s’échouent une deuxième fois.

Les 40 baleines se sont initialement échouées lundi matin (22 février) sur Farewell Spit, une plage de l’île du Sud, avec neuf autres baleines décédées lors de l’échouement, selon l’AP. Les gardes forestiers du gouvernement néo-zélandais ont travaillé avec les habitants et le groupe de sauvetage maritime Project Jonah pour s’occuper des baleines survivantes, versant des seaux d’eau sur leur peau et veillant à ce que leurs nageoires ne soient pas écrasées sous leurs corps échoués.

La marée haute est arrivée dans la soirée, fournissant suffisamment d’eau aux volontaires pour renflouer les baleines, a déclaré à l’AP Louisa Hawkes, une porte-parole du projet Jonah. Pour renflouer des baleines relativement petites comme des pilotes à longues nageoires (Globicephala melas), qui sont des membres de la famille des dauphins, les gens utilisent généralement des bâches imperméables pour déplacer doucement les animaux dans l’eau libre et leur laisser le temps de se réorienter avant de nager, selon Particle , une publication scientifique australienne.

En général, les baleines peuvent mesurer environ 19 à 25 pieds (5,7 à 7,6 mètres) de long et peser entre 2900 et 5000 livres (1315 à 2267 kilogrammes) chacune, selon la National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) .Ils ne sont pas considérés comme en danger, mais les scientifiques ne disposent pas de suffisamment de données pour déterminer avec précision l’état de conservation du globicéphale à longues nageoires, selon Oceana .

Les volontaires n’ont pas noté s’ils utilisaient des bâches lors de ce sauvetage, mais comme les baleines de Farewell Spit étaient réparties le long de la plage, l’équipage a d’abord ramené les animaux dans une nacelle, a rapporté l’AP. Environ 200 personnes ont alors formé une barrière sur le rivage et ont guidé la nacelle dans des eaux plus profondes; une fois que les baleines sont suffisamment profondes, les bateaux ont commencé à patrouiller le rivage pour empêcher les baleines de revenir.

Mais à la fin, les baleines n’ont pas nagé dans l’océan, il y a donc toujours peur qu’elles échouent à nouveau, a déclaré Hawkes à l’AP. « Tout le monde est très optimiste mais aussi très réaliste », a-t-elle déclaré.

En Nouvelle-Zélande, les globicéphales noirs représentent la majorité des échouages ​​massifs, où deux ou plusieurs baleines échouent à la fois, selon le Département néo-zélandais de la conservation . Parfois, des centaines de baleines peuvent s’échouer en même temps. Il y a quatre ans, par exemple, deux échouages ​​massifs ont laissé 350 globicéphales noirs morts sur Farewell Spit, tandis que les groupes de sauvetage des baleines ont réussi à renflouer environ 300 autres, selon l’AP.

Les scientifiques ne savent toujours pas pourquoi des échouages ​​massifs se produisent. Mais les baleines écholocation peuvent ne pas bien fonctionner près du rivage, de sorte qu’ils peuvent devenir désorientés et incapables de retrouver leur chemin vers l’eau libre, 45Secondes.fr précédemment rapporté . Il est également possible qu’une fois qu’une baleine se mette, d’autres dans la nacelle suivent de près pour aider et finir s’échouer .

