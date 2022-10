40 astuces géniales de la vie de grand-mère

Heureusement, grand-mère a un moyen de garder les canapés exempts de taches. Cela ne prend pas trop d’argent et les matériaux nécessaires sont facilement disponibles à la maison. Vous n’avez besoin que d’alcool, d’eau, d’assouplissant, de vinaigre et de bicarbonate de soude. Les solutions de nettoyage commerciales sont un non-non. Vaporisez simplement la concoction sur les taches, brossez-les et essuyez avec un chiffon ou un chiffon sec. Attendez-vous à ce que votre canapé sente bon et soit comme neuf.