40 astuces de vie avancées pour les courageux et les audacieux

La pandémie est peut-être terminée aux États-Unis, mais dans de nombreux endroits du monde, elle continue. De plus, il y a toujours une chance qu’il puisse faire un retour! Soyez prêt et protégez vos oreilles d’une autre série d’élastiques avec ce hack de masque.

Deux boutons, un serre-tête et un peu de fil suffisent. Fini les douleurs derrière l’oreille ou les oreilles décollées. Vous pouvez être en sécurité, confortable et chic avec un peu de magie de couture. Et si nous ne revoyons plus jamais le virus, peut-être que celui-ci sera utile pour une fête de retour en 2020 lorsque nous repensons tous à cette époque avec une nostalgie affectueuse.