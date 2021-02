4 utilisations du NFC que vous ne connaissiez probablement pas

Le NFC sur votre mobile est utilisé pour bien plus que simplement payer. Nous expliquons 4 utilisations inconnues du NFC qui peuvent être très utiles.

La technologie NFC est là pour rester. À mesure que le nombre de mobiles sur lesquels il est disponible augmente, son applications multiples: paiements mobiles, couplage avec un autre téléphone pour partager des fichiers, lire des cartes NFC avec des données stockées …

Ce sont quelques-unes des utilisations les plus connues du NFC, mais il y a bien plus encore. Si vous souhaitez tirer le meilleur parti de cette technologie présente dans votre mobile, faites attention, car nous allons vous expliquer 4 utilisations du NFC que vous ne connaissiez sûrement pas.

Avant de plonger dans ces applications inconnues, rappelons-nous que NFC est une technologie de communication sans fil haute fréquence à courte portée avec laquelle vous pouvez transmettre des informations entre deux appareils qui ont une puce NFC.

Par exemple, si votre mobile est équipé du NFC, vous pouvez effectuer des paiements mobiles rapprochant le terminal de l’écran du chargeur. Vous n’avez pas besoin d’ouvrir l’application Google Pay, Samsung Pay ou la plate-forme de paiement mobile que vous utilisez, il suffit de rapprocher votre téléphone avec NFC activé.

Le paiement mobile est l’application la plus connue de cette technologie, mais, comme nous l’avons dit, il y a plus. Voilà, découvrons ces 4 utilisations du NFC que vous ne connaissiez sûrement pas, mais qui peuvent vous être d’une grande utilité.

Pour se connecter à un réseau WiFi

L’une des utilisations inconnues du NFC est la possibilité de se connecter à un réseau WiFi sans avoir besoin de mots de passe ou de câbles. Le premier routeur compatible avec cette technologie était le Huawei A2, dans lequel il suffit de activer le NFC et rapprocher le mobile afin qu’il se connecte au réseau en quelques secondes.

Nous savons que le bouton WPS du routeur facilite également la connexion, mais effectuer le processus via NFC est plus rapide et plus facile. Le routeur innovant fabriqué par Huawei n’a été lancé qu’en novembre 2019, il reste donc encore une attente pour que cette technologie atteigne tous les utilisateurs.

Cependant, il est toujours recommandé revoir les fonctions du routeur que vous avez chez vous pour savoir s’il prend ou non en charge la technologie NFC. Si tel est le cas, n’hésitez pas à l’utiliser pour rendre la connexion encore plus rapide.

Pour charger vos accessoires mobiles sans fil

La recharge sans fil poursuit son atterrissage progressif sur les téléphones mobiles en cours de lancement sur le marché. La grande majorité des fabricants de smartphones optent pour Technologie Qi pour ce chargement sans fil, quelque chose qui pourrait changer dans le futur.

Oui, l’une des utilisations inconnues du NFC est le chargement sans fil des appareils technologiques. En mai 2020, le Forum NFC a annoncé l’approbation d’une norme appelée Spécification de charge sans fil (WLC), ce qui permettra de charger de petites batteries, comme des bracelets intelligents ou des écouteurs.

Pour le moment, cette norme n’est pas capable de charger les batteries des smartphones, mais cette option ne devrait pas être abandonnée à l’avenir. La norme peut augmenter sa capacité de charge –maintenant c’est seulement 1W– soit le développement de nouvelles normes basées sur le NFC pour la recharge des téléphones portables.

Pour votre identification personnelle

Si vous faites partie de ceux qui oublient généralement votre carte d’identité ou votre permis de conduire à la maison, l’identification personnelle via NFC sera un gilet de sauvetage pour vous. Certains pays émettent des cartes de notification avec prise en charge NFC, et cela a été utilisé par Samsung pour remplacer les cartes d’identité pour votre nouveau Galaxy S20.

Comme indiqué par le fabricant sud-coréen, les téléphones mobiles de la famille Galaxy S20 seront dotés du système d’identification électronique (eID), qui stockera les cartes d’identité sur le smartphone afin que les utilisateurs puissent les utiliser sans avoir à porter de carte physique.

Pour le moment, L’Allemagne est le premier pays qui vous permet de stocker vos cartes d’identité nationales dans le Galaxy S20 à partir de fin 2020. Sans aucun doute, c’est l’une des utilisations inconnues du NFC qui pourrait être plus utile à l’avenir.

Pour ouvrir votre voiture

Certains constructeurs automobiles ont également commencé à parier sur la technologie NFC dans leurs nouveaux modèles, comme Audi ou Mercedes-Benz. L’idée est que les téléphones portables servent de clés numériques pour ouvrir les voitures en utilisant cette technologie de communication sans fil.

Ainsi, rien qu’en rapprochant le mobile de la portière de la voiture, il s’ouvrirait sans avoir besoin de la clé elle-même. Bien qu’Android n’ait pas encore cette option, les appareils Apple tels que l’iPhone et l’Apple Watch le font. Le système s’appelle Clé de voiture Apple, et est déjà disponible pour certains modèles BMW.

Honda, Cadillac et Volkswagen sont d’autres constructeurs automobiles qui utilisent déjà la technologie NFC pour simplifiez la vie de vos clients. Et c’est en cela que la plupart des applications NFC consistent, comme nous l’avons vu dans cet article, à faciliter certaines tâches pour les utilisateurs.

