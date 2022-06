4 très bons films à regarder gratuitement Youtube – Partie II

Youtube

La plateforme la plus utilisée pour regarder des vidéos sur internet regorge de productions à regarder sans payer. De Macaulay Culkin à Tom Hanks, quelques films incontournables à voir.

© GettyYouTube est né en 2006.

De nos jours, les plateformes de streaming ont changé notre façon de regarder des films et des séries. Il n’y a pratiquement aucune pratique historique comme le zapping, à travers laquelle de grandes histoires ont été découvertes à regarder et à apprécier, ou de vieux classiques ont été revus encore et encore jusqu’à ce que les lignes soient apprises par cœur. Aujourd’hui sont Netflix, Première vidéo Oui hbo max les principaux endroits pour consommer des histoires, mais si vous recherchez des vidéos gratuites Youtube a quelques films pour vous et nous pouvons vous parler de 4 incontournables.

+Films YouTube incontournables

4 – Apocalypse

Le film réalisé par Mel Gibson créé en 2006 et axé sur ce qui était la fin de la civilisation maya. L’engagement de ce cinéaste avec son histoire a été tel qu’il a même fait parler à ses protagonistes la langue originelle de ce peuple. L’intrigue est centrée sur un homme qui a été capturé et qui est sur le point d’être utilisé comme sacrifice humain.

3 – Mon pauvre petit ange

Un classique avec toutes les lettres qui ont servi à consacrer Macaulay Culkin comme l’un des enfants acteurs de Hollywood avec un plus grand potentiel dans les années 90. Le premier des films est complet pour voir en espagnol latin et apprendre par cœur les lignes qui ont fait la grandeur de cette production.

2 – Impact profond

Parmi les films sur les catastrophes naturelles, Armageddon et Impact profond ils avaient la particularité de traiter d’un thème similaire et d’être sortis presque en même temps. Dans Youtube vous pouvez voir de bout en bout ce film réalisé par mimi chef (bien avant, par exemple, qu’il introduise L’émission du matin dans AppleTV+). Leo étudie l’astronomie juste pour qu’une fille l’aime, mais il sera chargé d’anticiper qu’une comète est sur le point de détruire la Terre.

1 – Naufragé

L’un des meilleurs rôles qu’il ait joué Tom Hank dans sa carrière. Naufragé nous raconte l’histoire d’un homme qui, après un accident d’avion, est bloqué sur une île où il doit survivre en utilisant toute son ingéniosité et les différentes boîtes contenant des colis et des envois qui se trouvaient dans l’avion dans lequel il voyageait. Tomber amoureux de son interprétation et de la relation avec cet attachant volley-ball appelé Wilson.

