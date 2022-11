4 tendances beauté historiques qui améliorent l’apparence des pratiques modernes

Aujourd’hui, il est courant de voir jusqu’où les gens vont pour regarder d’une manière spécifique et s’inquiéter de notre culture. Nous sommes souvent tellement obsédés par notre apparence que les gens vont jusqu’à l’extrême – dangereux – pour essayer de voir comment ils rêvent. Cependant, comme vous le remarquerez peut-être, l’histoire a l’habitude de faire paraître les extrémités d’aujourd’hui assez apprivoisées. Voici quelques exemples de techniques de beauté historiques qui vous retourneraient l’estomac.

Photo : Alison Pang/Unsplash

Un composé chimique pour le maquillage des yeux

Dans l’Égypte ancienne, la plupart des images et des dessins que nous trouvons de cette époque représentent des personnes portant des types spécifiques de maquillage pour les yeux. Eh bien, le problème est que même si cela semblait grandiose, il a été fabriqué à l’aide d’une combinaison de sulfure de plomb et de minerai vert de cuivre. Comme vous pouvez l’imaginer, lorsqu’il est combiné avec du khôl, un produit à base de plomb, les résultats peuvent être assez dangereux. Lorsqu’il est appliqué sur la peau, cela viendrait avec un risque naturel d’empoisonner l’individu en question.

Enlever les sourcils

Nous voyons souvent des gens se promener sans sourcils du tout aujourd’hui, et cela est considéré comme étrange. Cependant, c’est une idée esthétique tirée de l’époque de la reine Elizabeth I. La «tendance» à l’époque était de ne pas avoir de sourcils du tout. Certains rasaient même une partie de leur racine des cheveux, car cela était considéré comme le look moderne et attrayant à l’époque. La raison? Quelqu’un avec un front plus large était considéré comme plus intelligent. En montrant leur front, les gens seraient considérés comme plus intelligents !

Photo : Sujeeth Potla/Unsplash

écrasement des côtes

Un autre choix esthétique étrange du XIXe siècle consistait pour les femmes à se briser les côtes en portant des corsets extrêmement serrés. Cela obligerait le corset à pousser sur leur système digestif, et éventuellement même sur leurs côtes. Il était courant pour les femmes qui portaient des corsets d’avoir des cages thoraciques écrasées, de déplacer des organes au mauvais endroit ou de se blesser à l’intérieur d’une autre manière horrible.

Peau pâle via le plomb

Une tendance plutôt inquiétante à l’époque était que les gens utilisaient une composition chimique pour pâlir leur peau. Par exemple, il était courant pour les habitants de pays comme la Grèce antique d’utiliser une lotion à base de plomb pour essayer d’éclaircir chimiquement leur peau. Le plomb rouge serait utilisé pour donner aux gens une teinte rougeâtre et rosée à leur peau. Comme vous pouvez l’imaginer, cela a conduit à un important empoisonnement au plomb.