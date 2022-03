4 téléphones qui seront mis en vente cet été avec le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 Plus

Il y a 4 marques qui veulent utiliser le nouveau Snapdragon 8 Gen 1 Plus dans leurs prochains téléphones, et tout semble indiquer que nous n’aurons pas à attendre trop longtemps pour les rencontrer.

Alors que les premiers téléphones basés sur la plate-forme Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 viennent d’arriver sur le marché, il y a ceux qui se concentrent déjà sur le prochaine version du processeur phare de Qualcomm, connu sous le nom Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Et, selon une fuite récente, Qualcomm prévoirait d’annoncer la version Plus de son dernier processeur phare pour le prochain Mois de Mai. De cette façon, les premiers appareils avec cette puce à l’intérieur commenceraient à arriver à partir de juin.

OnePlus, Xiaomi, Lenovo et Motorola, premières marques à utiliser le Snapdragon 8 Gen 1 Plus

En plus de confirmer l’arrivée du nouveau processeur, la fuite fait également allusion à certains détails du nouveau produit de Qualcomm. viendrait basé sur l’architecture TSMC 4 nanomètres. En plus de cela, la puce, connue aujourd’hui sous le code de modèle SM8475, devrait introduire améliorations des performances et meilleures performances dans les tâches liées à l’IA et apprentissage automatique.

Quant aux modèles qui l’incluront, on parle de quatre marques différentes qui, aujourd’hui, seraient intéressés à l’utiliser dans leurs futurs téléphones : Xiaomi, OnePlus, Motorola et Lenovo.

De Xiaomi, on peut s’attendre à un Version Ultra de la série Xiaomi 12ou un nouvel opus de la famille Mi MIX basé sur ce processeur.

Pour sa part, OnePlus semble avoir l’intention de sortir un modèle « Ultra » de la série OnePlus 10, peut-être avec le Snapdragon 8 Gen 1 Plus à l’intérieur.

De Lenovo et Motorola, il n’y a pas beaucoup de données. Cependant, il est fort probable que le premier envisage de lancer une nouveau modèle de sa famille mobile axé sur le « gaming », Lenovo Legion; et que le second présentera une nouvelle génération de la famille Motorola Bord. Ou, nous pouvons même voir le véritable Motorola RAZR haut de gamme que beaucoup attendent depuis des années.

Apparemment, tous les fabricants prévoient de lancer leurs appareils à partir de juin, donc cet été à venir promet d’être chargé de nouvelles dans le segment Android haut de gamme. Pour l’instant, nous attendons de nouveaux détails sur le Snapdragon 8 Gen 1+, qui seront probablement annoncés lors du prochain sommet de Qualcomm, dont la célébration est prévue pour le début du mois de mai, entre les jours 9 et 11.

