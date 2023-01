4 téléphones pliables sur 5 vendus dans le monde sont de Samsung

in

Samsung est la marque qui vend le plus de smartphones pliables dans le monde.

Le Samsung Galaxy Z Flip4, l’un des derniers smartphones pliables de la société sud-coréenne

Être le premier à entrer sur le marché du pliable donne à Samsung un certain avantage sur ce segment de marché. Et pas un petit. Comme le confirment les analystes Force de tendance dans son dernier rapport, Samsung a expédié 82% de tous les pliables vendus au cours de la dernière année 2022. Ou ce qui est pareil : quatre mobiles pliables sur cinq vendus l’année dernière provenaient de Samsung.

Et tout semble indiquer que les chiffres seront encore meilleurs en 2023. Peut-être pas en termes de part de marché, mais en termes de nombre d’unités venduespuisqu’on s’attend à ce que tout au long de l’année, environ 18 millions d’unités sont expédiées d’appareils pliants dans le monde entier. 44% de plus que l’an dernier**.

Samsung a dominé le marché du pliable en 2022

Les analystes s’attendent à ce que, tout au long de 2023, les ventes de smartphones pliables augmenter de 44% par rapport à l’année dernière. Des 12,8 millions d’unités vendues en 2022dont 82 % étaient des modèles de la série Samsung Galaxy Z, nous passerons à plus de 18 millions de pliables expédiés sur toute la planète.

Une partie du grand succès des pliables de Samsung sur le marché mondial est due, entre autres, à la décision d’entreprises telles que OPPO, Xiaomi ou Honor de ne vendez pas vos appareils avec paravent sur les marchés au-delà de la Chine. Cependant, plusieurs entreprises d’origine chinoise ont confirmé leur intention de lancer de nouveaux modèles pliants sur le marché mondial cette année.

Samsung, pour sa part, prévoit de continuez à améliorer votre famille d’appareils Galaxy Z Grâce à des changements comme utilisation d’un nouveau type de charnière « en forme de goutte »qui fera ses débuts aux côtés du futur Galaxy Z Fold 5, et réduirait la visibilité de la « ride » centrale présente dans l’écran intérieur. D’autres marques, telles que OPPO et Honor ont déjà adopté cette même technologie dans leurs derniers modèles des séries Find N et Magic V respectivement.

