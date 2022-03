4 téléphones Android que vous pouvez acheter au même prix que le nouvel iPhone SE (2022)

Apple a lancé l’iPhone SE 2022 pour 529 euros. Quels smartphones Android pouvez-vous obtenir pour le même prix ?

Apple a présenté son nouvel iPhone SE de troisième génération lors de son événement de mars. Il s’agit d’un nouveau smartphone axé sur le milieu de gamme, qui hérite du design du modèle précédent, tout en introduisant nouvelles techniques comme un processeur plus puissant compatible avec la 5G et un écran prenant en charge le HDR.

sur papier, Ce n’est pas une merveille au niveau des spécifications. En fait, il s’agit essentiellement du même modèle que celui sorti l’année précédente, avec quelques mises à niveau de puissance et de connectivité. Cependant, son prix n’a guère évolué par rapport aux éditions précédentes : le plus pièce pas chère à partir de 529 euros.

En retour, nous obtenons le modèle d’iPhone le moins cher de tout ce qu’Apple vend actuellement. Mais que pouvons-nous obtenir pour le même prix avec Android à l’intérieur ?

realme GT 5G

Pour moins cher que le nouvel iPhone SE 3, il est possible d’acquérir l’un des mobiles haut de gamme avec plus de personnalité que l’ensemble du marché Android. Le realme GT 5G nous a laissé amoureux de sa combinaison de spécifications supérieuresdont un processeur Qualcomm Snapdragon 888 5G ou un excellent Écran Full HD+ AMOLED avec taux de rafraîchissement de 120 hertz.

Comme l’iPhone, il dispose de la 5G et son écran est compatible avec les contenus HDR.

Samsung Galaxy S21 FE

Dans le catalogue mobile Samsung, il est également possible de trouver une alternative fantastique à l’iPhone SE 3, avec un design infiniment plus moderne, un système de caméra beaucoup plus polyvalent et un écran de résolution et de qualité supérieures. Il s’agit de Samsung Galaxy S21 FEl’un des nouveaux venus sur le marché, et dont le prix de départ est aujourd’hui identique à celui du modèle Apple avec la même capacité de stockage.

Xiaomi 11T Pro

Un autre qui ne pouvait pas manquer dans cette sélection d’alternatives Android à l’iPhone SE de 2022 est le Xiaomi 11T Pro. C’est l’un des téléphones mobiles les plus puissants de la société de Pékin, avec un Processeur Qualcomm Snapdragon 888, Écran AMOLED avec un taux de rafraîchissement de 120 hertz, 5G et une batterie spectaculaire de 5000 mAh. Le tout, pour un prix quasiment identique à celui de l’iPhone SE de troisième génération.

Pixel 5

le Pixel 5 C’est le modèle le plus ancien de cette collection. Cependant, il est logique de l’inclure comme alternative à l’iPhone SE 3.

Et c’est que, bien que son processeur est bien en dessous de l’Apple A15 Bionic en termes de puissance, aussi intègre la connectivité 5Get l’appareil lui-même suit une philosophie similaire à celle du modèle Apple : un téléphone solvant et avec certaines des dernières avancées de la marque, dans un format compact et à un prix inférieur à la ligne haut de gamme.

Alors que son prix de départ était d’environ 700 euros, aujourd’hui Il peut déjà être acheté à 529 euros, soit le même prix que l’iPhone SE de 2022 dans sa version la plus basique.

