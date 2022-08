4 spécialités d’État à essayer absolument

Que vous soyez à la recherche de spécialités locales ou que vous vouliez savoir quoi manger si jamais vous vous retrouvez dans la région, une chose est sûre : chaque état a sa spécialité à goûter. C’est pourquoi nous vous avons fait ce guide sur les délices que vous devriez essayer si jamais vous vous retrouvez dans ces états.

Photo : Josh Pereira/Unsplash

Arizona : hot-dogs de Sonora

Lors de votre visite en Arizona, les hot-dogs de Sonoran sont un incontournable ! Ces hot-dogs appétissants sont enveloppés dans du bacon et grillés, puis garnis de haricots pinto, de tomates, d’oignons, de jalapeños et de mayonnaise. Les hot-dogs de Sonora proviennent souvent d’El Guero Canelo, qui travaille dans la ville depuis près de trois décennies.

Alaska : Saumon

En ce qui concerne la cuisine de l’Alaska, le point culminant est la quantité presque infinie de saumon. Ce poisson est pêché frais et est un aliment de base dans de nombreux plats d’Alaska. Dégustez des fruits de mer frais et raffinés à Anchorage dans de nombreuses variétés, du fish and chips décontracté au White Spot Cafe aux dîners élégants au Crow’s Nest.

Photo : Jon Tyson/Unsplash

Alabama : côtes de porc grillées

L’une des spécialités les plus importantes de l’Alabama, les côtes de porc au barbecue sont disponibles dans les magasins avec un grand barbecue juste en face. Vous verrez le greffier se débattre avec ces côtes levées géantes, les trempant dans une sauce barbecue sucrée et charnue à l’oignon et à l’ail. Si vous êtes en Alabama, ce sont des incontournables.

Colorado : ColoradoMex

Cette délicatesse éclectique ressemble à un burrito avec une tortilla de farine, avec une garniture faite d’une galette de hamburger, de haricots et de morceaux de bacon. Mais, le coup de pied est la sauce arrosée sur le dessus du burrito. Faites juste attention lorsque vous mordez dedans, car il sera brûlant !