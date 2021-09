4 séries sur Netflix que vous pouvez mettre en arrière-plan tout en faisant autre chose

Si vous cherchez une fiction ou une émission de téléréalité à écouter pendant que vous vous occupez d’autres tâches dans votre maison, voici une liste de quatre options. Passez en revue les propositions et choisissez votre favori sur Netflix.

Les amoureux séries Ils savent que la plupart du temps, il est préférable de sélectionner une production avec de bonnes critiques, une intrigue convaincante et des personnages solides qui nous captivent du début à la fin. Mais à de nombreuses autres occasions, la vérité est que nous recherchons un fiction ou un programme un peu plus léger et qu’il n’est pas nécessaire d’être concentré à 100% sur ce qui se passe à chaque minute. Attention! Cela ne signifie pas que ce sont de mauvaises options ou qu’elles n’en valent pas la peine, mais que vous pouvez simplement commencer à faire autre chose pendant que vous les avez en arrière-plan. Consultez la liste ici.

+4 séries à mettre en arrière plan sur Netflix

4. Famille moderne

Nombre de saisons : Onze

Créé par: Christopher Lloyd et Steven Levitan.

Jeter: Ed O’Neill, Sofia Vergara et Julie Bowen.

Terrain: Cette série primée aux Emmys suit Jay Pritchet et sa famille éclectique alors qu’ils défient les défis de la vie contemporaine à Los Angeles.

3. Valérie

Nombre de saisons : 2

Créé par: Maria López Castaño.

Jeter: Diana Gómez, Silma López et Paula Malia.

Terrain: Un écrivain traversant une crise créative et conjugale s’appuie sur trois amis, qui eux aussi se découvrent. D’après les romans d’Elisabet Benavent.

2. Élite

Nombre de saisons : 4

Créé par: Carlos Montero et Darío Madrona.

Jeter: Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Danna Paola.

Terrain: Trois jeunes de la classe ouvrière fréquentent l’une des écoles privées les plus exclusives d’Espagne, où l’affrontement avec les enfants de l’élite se termine en tragédie.

1. J’ai réussi !

Nombre de saisons : 6

Autres éditions : J’y suis arrivé! Le Mexique, c’est parti ! L’Espagne, c’est parti ! L’Allemagne, c’est cloué ! La France et J’y suis arrivé! Bonne fêtes.

Jeter: Nicole Byer et Jacques Torres.

Terrain: Des pâtissiers amateurs à l’expérience douteuse cherchent à créer des chefs-d’œuvre pour un prix de 10 000 €.