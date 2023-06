4 séries similaires à The Idol

Mitsubishi Electric climatiseur AP SERIES trial split 7000+7000+7000 BTU onduleur A++ wifi unité extérieure 5,4 kW

Mitsubishi Electric climatiseur AP SERIES trial split 7000+7000+7000 BTU onduleur A++ wifi unité extérieure 5,4 kWLe kit de climatisation est équipé des unités intérieures suivantes :3 x 7000 BTU - Idéaux pour chambres de 10 à 15 mq avec une taille moyenne de 2,7 m Le climatiseur électrique MITSUBISHI de la série AP ( MSZ-AP , PLUS Line) est l'un des modèles les plus avancés de la marque japonaise ; un mélange équilibré entre technique et esthétique qui offre d'excellentes performances, de grandes économies d'énergie et des lignes de design primées ! La consommation d'énergie incroyablement faible est due à la technologie moderne, l'intégralité de ses fonctions en fait l'un des produits les plus convoités du marché. Les unités intérieures MSZ-AP Plus Line sont utilisées avec les unités extérieures Inverter pour créer des combinaisons monosplit et multisplit. CONCEPTION Lauréat du Red Dot Award pour son design élégant et discret, capable de s'intégrer dans n'importe quel environnement, l'unité intérieure du climatiseur électrique MITSUBISHI de la série AP présente des lignes épurées et raffinées. L'unité intérieure est caractérisée par la fente longitudinale qui sillonne la façade plate et carrée ; le côté est plutôt plus large dans la partie supérieure et plus étroit en descendant. La couleur « blanc pur » de MITSUBISHI accentue ses lignes, sublimant l'ensemble. Disponible en trois tailles différentes, de la plus compacte à la plus généreuse, le climatiseur MITSUBISHI Electric MSZ-AP peut être facilement installé même dans des pièces de petite taille. Il peut être utilisé dans les maisons, dans les activités commerciales et également dans les environnements hôteliers. RESPIRER DE L'AIR PROPRE Le filtre dont il est équipé retient les poussières en suspension dans l'air et restitue toujours de l'air pur. Le filtre se retire rapidement de l'unité intérieure et est facilement lavable. Un filtre à ions d'argent supplémentaire, qui capture et neutralise le pollen et les bactéries, peut être acheté séparément en option. CLIMAT PARFAIT ET RELAX Le climatiseur MITSUBISHI Electric MSZ-AP maintient toujours la température réglée constante car il est équipé du système DC Inverter , de sorte qu'il produit toujours un confort optimal. Il est disponible dans de nombreuses puissances et garantit donc toujours la possibilité de monter le climatiseur réellement adapté à l'environnement à climatiser. Ses performances sont toujours au sommet de sa catégorie, aussi bien lorsqu'il est utilisé dans les fonctions de refroidissement que de chauffage. La consommation d'énergie incroyablement faible et les classes d'efficacité énergétique jusqu'à A+++ font du climatiseur MITSUBISHI Electric MSZ-AP un excellent produit également du point de vue du rapport qualité-prix. Une série de fonctionnalités supplémentaires spéciales enrichissent sa fonctionnalité. L'unité intérieure est équipée d'un déflecteur automatique à oscillation motorisée qui se...