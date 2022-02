4 séries qui vous feront oublier Inventing Anna en quelques secondes

NETFLIX

Vous avez adoré la série Shonda Rhimes ? Alors vous devriez revoir cette liste de productions disponibles sur Netflix qui comblera le vide de la mini-série sur Anna Delvey.

©NetflixInventer Anna, une des séries tendance en streaming.

Il y a une série qui a attiré tous les regards cette semaine dans Netflix. On parle de Inventer Anna, la fiction qui se positionne comme la deuxième plus vue sur la plateforme de streaming et qui commence par l’enquête d’un journaliste sur Anna Delvey, la femme qui a convaincu toute l’élite new-yorkaise qu’elle était une héritière allemande. Si vous avez apprécié cette production de Shonda Rhimesalors vous devriez vérifier ces quatre bandes disponibles sur le service d’abonnement qui vous le fera oublier en quelques secondes.

+ 4 séries à regarder sur Netflix si vous avez aimé Inventing Anna

4. Comment s’en tirer avec un meurtre

Shonda Rhimes est synonyme de succès et pour cette raison, il vaut la peine de revoir toutes les productions qu’elle a dans son histoire. Comment s’en tirer avec un meurtre en est un parfait exemple : créé par Peter Nowalk et mettant en vedette Viola Davismet en scène une brillante avocate de la défense pénale et professeur de droit qui est impliquée dans une affaire de meurtre tordue avec cinq de ses étudiants.

3. Une self-made woman

octavia spencer est le protagoniste de Madame CJ Walker : Une Self Made Woman, une mini-série en quatre parties qui a été créée en 2020 et expose une blanchisseuse afro-américaine qui vainc la misère et fonde un empire de la beauté qui fait d’elle la première millionnaire autodidacte. Tiffany Haddish, Carmen Ejogo, Blair Underwood, Garrett Morris et Kevin Carroll complètent le casting de cette fiction basée sur des faits réels.

2. Combien pèse le sang ?

Deux saisons pleines de mystère, de drame et de jeunes acteurs composent l’histoire de Combien pèse le sang ? Avec Ama-Qamata à la tête du casting, raconte l’intrigue d’une fille du Cap qui, après s’être rencontrée lors d’une fête, tente de prouver que la nageuse vedette d’une école privée est sa sœur, qui a été kidnappée à la naissance.

1. Qui tire les ficelles ?

Une mini-série dans le meilleur style documentaire présente un vrai crime qui vous fera sans aucun doute oublier Inventer Anna. Il s’agit de Qui tire les ficelles, sur la piste des plus grands imposteurs. Une production déchirante dans laquelle un escroc cruel se fait passer pour un espion britannique pour manipuler, voler et ruiner ses victimes et leurs familles. Il n’a que trois épisodes de moins d’une heure.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂