4 séries et films espagnols sur Netflix qui vous feront vous sentir à Madrid

En temps de Pandémie de covid-19, se lancer dans un voyage dans d’autres parties du monde peut être extrêmement compliqué. Cependant, certaines séries et films permettent aux téléspectateurs en savoir un peu plus sur les autres villes ou souvenez-vous de ses rues pour ceux qui les connaissent déjà. Netflix conserve dans son catalogue quelques productions qui se déroulent Madrid et qui servent de visite spectaculaire. Revoyez la liste !

+ Séries et films qui vous feront vous sentir à Madrid

4. Malgré tout | Film

L’un des films qui vous fera vous sentir dans les rues de la capitale de l’Espagne est Malgré tout. Avec des personnages comme Blanca Suárez, Macarena García, Amaia Salamanca, Belén Cuesta, Maxi Iglesias et Rossy de Palma, ce film met en scène quatre sœurs qui découvrent un secret de famille choquant après la mort de leur mère. A la recherche de leurs origines, ces femmes opposées ils se retrouvent à Madrid et ils entreprennent une aventure qui leur fera connaître leur véritable identité.

3. Les filles du câble | Série

Avec six saisons disponibles dans le N rouge, Les filles du câble est chargé de montrer d’une manière très intéressante la ville dans les années 20. Blanca Suárez, Yon González, Ana Fernández, Nadia de Santiago, Ana Polvorosa, Concha Velasco et Maggie Civantos Ils dirigent le casting qui parcourt Madrid en même temps qu’ils sont plongés dans une révolution dont les opérateurs de la Compagnie espagnole de téléphone sont les principaux militants.

2. Velours | Série

S’il s’agit de séries avec l’histoire et Madrid entre les deux, Netflix a l’un des plus recommandés. Il s’agit de Velours, une comédie romantique se déroulant dans le années 60 et qu’en plus de montrer l’intérieur de certaines galeries de mode, il fonctionne à plusieurs reprises comme une visite de la ville espagnole. Protagonisée par Paula Echevarría, Miguel Ángel Silvestre et Aitana Sánchez-Gijón, est devenu un favori des fans depuis sa première en 2014 jusqu’à aujourd’hui.

1. La Reconquête | Film

Francesco Carril, Itsaso Arana, Candela Recio, Pablo Hoyos et Aura Garrido Star La reconquête, scénarisé et réalisé par Jonas Trueba. Le drame romantique -disponible sur Netflix- met en scène Manuela et Olmo, qui se réunissent des années après leur amour d’enfance et passent une nuit ensemble à Madrid. La soirée sera chargée d’entretiens sur leur passé et la possibilité de partager un avenir.

