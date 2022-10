4 raisons pour lesquelles vous devriez jouer à des jeux de société avec vos enfants

Dans le monde moderne, il est si facile de laisser vos enfants disparaître dans un monde numérique. Des jeux vidéo aux applications pour smartphone, il est ridiculement simple pour un jeune enfant de passer tout son temps dans la réalité virtuelle. Si vous voulez trouver un moyen de passer du temps avec votre enfant, les jeux de société sont une solution de base. Pourquoi, cependant ? Pourquoi votre famille devrait-elle consacrer du temps aux jeux de société ?

Photo : Institut national du cancer/Unsplash

Vos enfants développent leurs compétences en résolution de problèmes

À peu près tous les jeux de société vous obligent à réfléchir sur vos pieds. Vos enfants peuvent tout apprendre sur la résolution de problèmes simplement en essayant de vous déjouer ou de sortir d’une situation difficile dans les jeux de société. C’est une façon amusante de faire participer les enfants, et cela peut grandement contribuer à vous assurer d’avoir un aperçu significatif de la façon dont ils s’y prennent pour résoudre les problèmes qu’ils rencontrent dans la vie.

Vos enfants apprennent la valeur de perdre

L’une des leçons de vie les plus dures à nous apprendre est que l’échec est inévitable et que nous apprenons plus de l’échec que du succès. Vos enfants peuvent apprendre la valeur de perdre – s’améliorer au jeu au fur et à mesure – sans être écrasés comme ils pourraient le faire dans une situation moins grave. Cela aide à transformer vos enfants d’un « mauvais perdant » en quelqu’un qui peut profiter de l’expérience à laquelle ils participent.

Photo : Michał Parzuchowski/Unsplash

Les enfants améliorent leurs habitudes sociales

Les enfants sont des créatures curieuses pour les jeunes parents, car vous essayez de transmettre les leçons qui vous ont été enseignées dans votre enfance. Le monde évolue, cependant, et la façon dont vous avez agi socialement dans votre jeunesse sera différente de celle des enfants de la génération actuelle. En tant que tel, vous pouvez constater que vos enfants apprennent beaucoup d’habitudes sociales positives – comme comment agir dans l’entreprise, comment suivre les règles et comment attendre leur tour – grâce aux jeux de société.

Vos enfants apprennent la valeur de la planification

Une autre compétence cruciale enseignée par les jeux de société est la valeur de la planification. Vos enfants apprendront que s’ils se précipitent alors que le proverbial four est chaud, ils se brûleront les doigts. Ils apprendront l’importance de planifier leurs actions, d’attendre le bon moment, puis d’agir. Pour tout parent, ce sont des compétences cruciales à transmettre à votre enfant – et les jeux de société rendent cela beaucoup plus facile à réaliser.

Il faudra peut-être un peu de conviction pour jouer quelque chose d’aussi « obsolète » aux yeux de certains enfants. Pourtant, si vous pouvez les amener à jouer une partie d’un jeu de société, ils pourraient bien voir où se trouvent le plaisir – et les leçons.