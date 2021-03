4 raisons pour lesquelles Android 12 est au-dessus d’iOS

Dans tout cela, Android est meilleur que iOS

Android et iOS sont les systèmes d’exploitation mobiles les plus utilisés au monde et bien que chacun ait ses avantages et ses inconvénients, la vérité est que les deux sont stables, matures et assez conviviaux pour l’utilisateur moyen.

Mais … Android 12 arrive et donc toutes ses actualités, a complètement révolutionné tout ce que nous savions sur le système d’exploitation Google.

Android 12 sera-t-il meilleur qu’iOS avec tout ce qui est nouveau à venir? Nous avons toutes ces raisons de le penser.

Meilleure gestion des notifications

Il est clair que l’une des forces d’Android par rapport à iOS est la manière dont le premier gère et commande les notifications. Et cette différence sera encore plus augmentée avec Android 12.

Lorsque vous vous réveillez le matin et que vous avez un grand nombre de notifications sur WhatsApp, Twitter ou Gmail, sur Android, vous ne verrez que trois cartes de notification, une pour chaque application. Si au lieu d’avoir un Android, nous avons un appareil iOS … qui ressemble à la jungle.

Sincèrement nous le trouvons très difficile de comprendre qu’Apple ne peut pas améliorer la façon dont son système d’exploitation regroupe les notifications et il ne ferait pas de mal d’imiter Android à cet égard.

Appuyez deux fois pour activer

Bien que beaucoup ne l’aiment pas, les jours des boutons physiques sur les appareils mobiles sont comptés. Dans le cas de l’iPhone il y a quelques générations que le bouton physique mythique est décédé, alors maintenant pour allumer l’écran de l’appareil il vous suffit de taper sur l’écran.

C’est assez confortable car pour savoir si nous avons reçu une notification, vous n’avez même pas besoin de décrocher le mobile, sinon de toucher simplement l’écran. Maintenant, les utilisateurs iOS qui lisent l’article, Combien d’entre vous ont activé l’écran de votre tout nouvel iPhone par erreur avec un contact accidentel? Sûrement plus d’un.

Android a une option qui vous permet d’allumer ou d’éteindre l’écran en deux pressions. Honnêtement, donner deux touches accidentelles est beaucoup plus compliqué que de le faire avec un seul, donc nous ne le nierons pas, il nous reste cette option Android.

Gestion de fichiers à des années-lumière d’iOS

Si Android est supérieur à iOS dans la gestion et la commande des notifications que nous recevons … il est également bien supérieur en matière de gestion de fichiers. Alors qu’Android a toujours permis à ses utilisateurs de gérer les fichiers stockés sur leur appareil de manière confortable et simple, l’application iOS « Fichiers » est assez récente.

En haut, Cette application est à des années-lumière d’Android et la philosophie d’Apple est claire– Nous limitons la gestion des fichiers afin que les non-techniciens ne remplissent pas leurs smartphones de fichiers indésirables.

Suggestion de rotation

Android et iOS offrent tous deux la possibilité de verrouiller l’orientation portrait pour empêcher les applications de tourner automatiquement lorsqu’un smartphone est tourné d’un côté. Très utile lorsque nous sommes couchés dans le lit.

Maintenant, si dans iOS nous voulons voir une vidéo en orientation horizontale, nous devons accéder au centre de contrôle et désactiver cette option, ce qui ne se produit pas sous Android grâce à la soi-disant « Suggestion de rotation ».

Ainsi, vous pouvez avoir l’une des fonctions les plus utiles d’Android P sur n’importe quel mobile

Qu’est ce que c’est? Très simple. Lorsque l’appareil reconnaît que nous lisons une vidéo horizontale avec le verrouillage vertical activé, Une petite icône apparaîtra dans le coin pour vous demander si nous voulons activer l’orientation horizontale pour regarder la vidéo. Android 1 – 0 iOS.

Ce ne sont là que quelques-unes des raisons pour lesquelles nous pensons qu’Android (12) est tellement meilleur qu’iOS. Quels sont les vôtres?

