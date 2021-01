4 raisons objectives de ne pas acheter le Samsung Galaxy S21

Vaut-il la peine d’acheter un Samsung Galaxy S21?

Les Samsung Galaxy S21 sont les nouveaux appareils que la firme sud-coréenne a présentés en 2021. Les S21, S21 + et S21 Ultra viennent tous deux avec l’intention d’être les références dans le haut de gamme et bien sûr, poursuivre le succès que ses prédécesseurs ont connu tout au long de 2020.

Cependant, Vaut-il la peine d’acheter le nouveau Galaxy S21 et ses dérivés? Nombreux sont ceux qui pensent que le changement par rapport au S20 n’est pas si grand et qu’il est encore bien plus rentable d’acheter un Samsung Galaxy S20 FE que le nouveau S21. Les raisons ne manquent d’ailleurs pas.

1. Moins de RAM

Le Samsung Galaxy S21 et le Samsung Galaxy S21 + disposent de 8 Go de RAM. Ce n’est pas que ce soit une petite quantité, évidemment ces appareils peuvent avec n’importe quelle application ou jeu que nous les installons, mais le S20 + avait déjà le chiffre de 12 Go de RAM.

Au-delà du fait que 12 Go de RAM nous semblaient fous, nous pensons sincèrement que la nouvelle version d’un smartphone ne doit pas seulement dépasser, mais au moins correspondre aux spécifications de ses prédécesseurs.

2. Même section photographique

Lorsque vous renouvelez un smartphone, vous vous attendez à ce que ses spécifications soient supérieures à celles du téléphone que vous avez en main. Eh bien, si vous pensiez que le Samsung Galaxy S21 allait prendre de meilleures photos que le modèle précédent … eh bien, ce n’est pas comme ça.

Le nouveau modèle sud-coréen a la même section photographique que son prédécesseur. Ni meilleur ni pire. Autrement dit, si nous achetons un S21, nous achetons un mobile avec un appareil photo à partir du début de 2020 et qui peut être surpassé par les nouveaux modèles de Huawei, Sony et même OnePlus.

Dans le cas où nous voulons vraiment une caméra actuelle et que cela fait la différence, il faut opter pour le Samsung Galaxy S21 Ultra Il ne coûte ni plus ni moins de 1 300 euros.

3. L’absence de chargeur

Premièrement, Apple a annoncé que ses nouveaux appareils n’auraient pas de chargeur. Ensuite, Samsung a rejoint cette tendance. Est-ce une raison suffisante pour qu’un téléphone ne dispose pas de chargeur pour ne pas l’acheter? La vérité est que non, mais puisque nous payons tellement cher pour un téléphone haut de gamme …

Si nous voulons charger le Samsung Galaxy S21, nous devrons utiliser un chargeur d’un ancien mobile que nous y avons stocké. Ce n’est pas le pire car la plupart d’entre nous avons sûrement des centaines de chargeurs à la maison mais si nous voulons profiter pleinement de la charge rapide de l’appareil, nous devrons nous procurer un chargeur compatible avec celui-ci.

4. Le Samsung Galaxy S20 FE est encore trop beau

Une autre raison pour laquelle il ne vaut pas la peine d’acheter un Samsung Galaxy S21 est que le Samsung Galaxy S20 FE est un trop bon téléphone même à ce jour.

Non seulement il a le même appareil photo que le S21 et des performances assez similaires, mais parce que c’est aussi beaucoup moins cher et il est actuellement disponible pour 600 euros et même moins.

Donc, si vous voulez un bon téléphone haut de gamme et que vous n’avez pas de budget, Nous recommandons le Samsung Galaxy S21 Ultra comme le meilleur terminal Samsung de 2021. Au cas où le budget ne vous atteindrait pas, le Galaxy S20 FE a un rapport qualité-prix imbattable.

