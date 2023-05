4 raisons de ne pas acheter un Chromebook

IBM ThinkPad 5 i3-1115G4 Chromebook 35,6 cm (14") Full HD Intel® Core i3 4 Go LPDDR4x-SDRAM 256 Go SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) ChromeOS Gris

Bloquez les intrusAucune limite aux divertissementsUn design branchéOffrez-vous l'embarras du choix <b>Plus réactif que jamais</b><br/>Avec un processeur rapide et réactif Intel® Core i5 jusqu'à la 11e génération et jusqu'à 512 Go de stockage SSD, l'IdeaPad 5i Chromebook Gen 6 (14" Intel) gère facilement les tâches les plus lourdes tout en vous offrant 10 heures* d'autonomie.<br/>Accédez à une riche bibliothèque d'applications Google Play sur le système d'exploitation Chrome rationalisé, mais aussi à des fonds d'écran, des images et plus encore.<br/><br/><b>Connectivité de niveau supérieur</b><br/>Équipé de tous les ports et connecteurs dont vous aurez besoin, l'IdeaPad 5i Chromebook Gen 6 (14" Intel) s'adapte à pratiquement tous les périphériques.<br/>Outre sa prise audio et son port USB-A 3.1 Gen 1, il dispose de deux ports USB-C 3.0 Gen 1 pour des transferts de données, un streaming multimédia et un chargement de batterie plus rapides.<br/>Comptez sur des connexions plus rapides et plus stables avec les capacités Intel Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.1.<br/><br/><b>Écran tactile Full HD, son riche</b><br/>Regardez des contenus en streaming sur l'IdeaPad 5i Chromebook Gen 6 (14 "Intel) en Full HD sur son écran tactile IPS, doté d'un cadre fin sur trois côtés pour vous offrir plus d'espace d'affichage.<br/>Il dispose également d'un système de haut-parleurs stéréo amélioré, certifié Waves et ne façade avec amplificateur intégré pour un son plus riche, plus fort et plus cristallin.<br/><br/><b>Vitesse, ergonomie et sécurité</b><br/>Trois éléments définissent l'expérience Chromebook : la vitesse, la simplicité et la sécurité.<br/>Accédez à tous vos fichiers Google Drive, à une riche bibliothèque d'applications Google Play et à plusieurs niveaux de protection de sécurité.<br/><br/><b>Le moyen rapide de gérer ses tâches et de rester productif</b><br/>Faites-en plus et plus rapidement grâce à la commande vocale sur votre Chromebook IdeaPad 5i (14" Intel).<br/>Envoyez un e-mail, recherchez des documents, écoutez de la musique, accédez à votre calendrier ou contrôlez des appareils domestiques intelligents, le tout sans changer d'écran.<br/>Il suffit de dire « OK Google », et cest parti !<br/><br/><b>Légèreté et facilité</b><br/>Nous avons conçu chaque détail du boîtier texturé bicolore classique de l'IdeaPad 5i Chromebook Gen 6 (14" Intel) pour optimiser l'ergonomie.<br/>Le corps fin et léger est conçu pour en faciliter le transport.<br/>La barre lumineuse LED change de couleur pour vous permettre de suivre facilement l'autonomie de la batterie.<br/>Et le cache de confidentialité pour webcam vous permet de contrôler la caméra.<br/>Le clavier rétroéclairé en option rend les touches visibles dans les environnements peu éclairés et le stylet numérique en option vous permet de mettre votre créativité en action. - Offre exclusivement réservée aux professionnels