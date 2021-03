4 paramètres WhatsApp rapides pour être plus sûr

Avec ces ajustements simples, vous pouvez rendre votre WhatsApp beaucoup plus sécurisé. Activez-les dès que possible.

Faire Whatsapp un endroit plus sûr est plus facile que vous ne le pensez. Malgré le fait que la plate-forme soit relativement sécurisée et que les vulnérabilités ne soient pas fréquemment trouvées, il est toujours possible aller encore plus loin le niveau de protection de l’application.

Pour ce faire, vous pouvez modifier certains paramètres qui vous servira pour être plus en sécurité sur WhatsApp. Dans cet article, nous listons un total de 4 d’entre eux que vous pouvez effectuer dès maintenant: ils ne vous prendront pas plus de cinq minutes, et ils sont parfaits pour compléter notre guide de sécurité WhatsApp

Activer la protection des empreintes digitales

Cela fait plusieurs mois que WhatsApp a introduit la possibilité de bloquer l’accès à l’application via notre empreinte digitale.

De cette façon, si vous possédez un mobile Android ou iPhone avec un lecteur d’empreintes digitales, vous pouvez protéger l’application avec votre empreinte digitale. Il vous suffit de suivre ces étapes pour le faire:

Entrez WhatsApp et accédez à la section Paramètres de l’application. Accédez à la section Compte, puis à Confidentialité. Activez l’option de verrouillage d’empreinte digitale et vérifiez votre empreinte digitale.

Si votre mobile ne possède pas de lecteur d’empreintes digitales ou que vous ne souhaitez pas utiliser l’option native de l’application, vous pouvez également utiliser des applications tierces telles que AppLock.

Choisissez qui peut vous ajouter à des groupes

Une autre fonctionnalité relativement récente est l’option qui vous permet choisissez qui peut vous ajouter aux groupes. Ce n’est pas la première fois que nous signalons une arnaque WhatsApp qui circule en groupes, donc s’assurer que seules des personnes connues peuvent nous y ajouter est un bon moyen de rester à l’abri d’elles.

Pour pouvoir accéder à cette nouvelle configuration, il suffit d’ouvrir l’application et de suivre les étapes suivantes:

Entrez et accédez à la section Paramètres de l’application. Accédez à la section Compte, puis à Confidentialité. Appuyez sur « Groupes » et choisissez l’option souhaitée, de sorte que seules les personnes sélectionnées puissent vous ajouter à des groupes.

Modifiez vos paramètres de confidentialité

Il est possible que toutes vos données partagées par WhatsApp – votre statut, votre image de profil, le contenu que vous partagez dans les États ou votre dernière connexion – soient partagées avec des personnes que vous ne connaissez pas.

Pour l’éviter, il suffit de accéder aux paramètres WhatsApp, et dans la section de confidentialité, modifiez les paramètres pour partager des informations uniquement avec vos contacts, ou avec n’importe qui. De cette façon, votre compte sera plus sécurisé car les informations ne sont pas visibles par les personnes que vous ne connaissez pas.

Bloquer les contacts indésirables

Bloquer quelqu’un sur WhatsApp est l’un des moyens les plus efficaces de se débarrasser des problèmes liés aux applications de messagerie.

Si vous bloquez quelqu’un, il ne pourra plus vous envoyer de messages, vous ajouter à des groupes, voir votre photo de profil, savoir si vous êtes en ligne ou passer des appels et des appels vidéo.

Pour bloquer quelqu’un, procédez comme suit:

Ouvrez la conversation avec la personne que vous souhaitez bloquer. Appuyez sur l’icône à trois points en haut à droite pour ouvrir le menu d’options. Appuyez sur l’option « Bloquer le contact ».

WhatsApp est, en soi, une application suffisamment sûre pour la grande majorité des personnes qui l’utilisent – malgré le fait que le créateur de Telegram dit le contraire. Cependant, vous pouvez toujours tirer le meilleur parti de l’application à travers certaines de ses options incluses.

Avec ces quatre paramètres, vous ne serez pas totalement libéré des problèmes qui pourraient être causés par des failles de sécurité de la plate-forme, mais vous pouvez rester un peu plus calme en sachant que votre profil WhatsApp est plus sécurisé qu’il ne l’était avant.

