4 nouvelles séries à ne pas manquer sur HBO Max, Netflix, Prime Video et Star+

Avec autant de plateformes de streaming à portée de main, il est difficile de se perdre sur ce qu’il faut voir, ou au contraire, ayant déjà vu la plupart du contenu, on en redemande. Pour cela, des services de streaming comme Netflix, Star+, Amazon et hbo maxcontinuent d’élargir leur contenu et attirent l’attention des utilisateurs avec de nouvelles séries prometteuses qui sont tout un spectacle visuel.

Voici quelques-unes des productions qui sont sorties sur HBO Max, Netflix, Amazon et Star+ que vous ne pouvez pas manquer ce week-end.

Le touriste. hbo max

Mini-série dramatique et à suspense qui a récemment été ajoutée au catalogue HBO Max. Dirigée par Chris Sweney et Daniel Netheimnous montre un homme joué par jamie dornan qui est poursuivi par un énorme camion qui tente de le chasser de la route. Victime d’un accident, il se réveille à l’hôpital sans se rappeler qui il est, il devra donc chercher des réponses sur son passé.







Les journaux d’Andy Warhol. Netflix

Dirigée par andrew rossi et produit par Ryan Murphy »The Andy Warhol Diaries » est basé sur les livres écrits par le journaliste Pat Hacketdictées par Warhol lui-même de 1976 jusqu’à sa mort en 1987.

En six chapitres, cette production reprend ce qui était écrit dans ces journaux et les transmet en recréant la voix de Andy Warhol grâce à l’intelligence artificielle, plongeant dans sa vie et son travail.







Porno et crème glacée. Amazon Prime Vidéo

Créé et interprété par Martin Piroyanski, »Porn and ice cream » est une série argentine qui vient d’arriver au catalogue Prime Video. La série raconte l’histoire de Pablo et Ramón, deux perdants dans la trentaine qui, avec un jeune escroc nommé Ceci, prétendent avoir un groupe de rock. Tout change lorsque ce mensonge devient incontrôlable, présentant une série de problèmes à ce groupe d’amis, mettant leur projet en danger.







Les protecteurs. Étoile+

La comédie dramatique argentine se déroulant dans le monde du football, » Los Protectores », a récemment été créée sur Star +. L’intrigue suit trois représentants de grandes stars du sport, qui malgré leurs différences, doivent faire équipe pour sauver leurs entreprises respectives.

C’est ainsi qu’est née Los Protectores SA, une agence qui cherche non seulement à protéger les intérêts financiers de ses joueurs, mais s’efforce également de les éloigner des tentations désagréables et de « résoudre » les problèmes inattendus auxquels ils sont confrontés.

Réalisé et écrit par Marc Carnevaleest en vedette Adrian Suar, Andres Parra et Gustavo Bermudez.