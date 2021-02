4 nouvelles qui arriveront très bientôt à Telegram

Telegram ajoutera bientôt ces quatre fonctions.

Malgré le fait que WhatsApp soit probablement l’application de messagerie instantanée la plus populaire du moment – et tout cela même si cela nous oblige à accepter des termes et conditions d’utilisation quelque peu controversés -, la vérité est que nous ne pouvons pas le considérer comme le meilleur outil de ce style.

Pour beaucoup, Telegram n’est pas seulement une application plus complète, mais aussi plus privé et sécurisé. Il est vrai qu’il n’a pas la base d’utilisateurs que possède WhatsApp, mais il est également vrai qu’à chaque jour qui passe, de plus en plus de personnes rejoignent cette communauté.

Il est également vrai que Telegram est mis à jour plus fréquemment et reçoit des nouvelles intéressantes de temps en temps quelque chose dont WhatsApp ne peut pas se vanter exactement. Les dernières fonctions dont nous pouvons profiter dans Telegram sont déjà en beta 7.5 et devraient bientôt atteindre la version officielle comme nous l’avons lu sur XDA.

Invitations par code QR

À ce jour, pour entrer dans un groupe Telegram, le seul moyen est de le faire via un lien d’invitation. Heureusement, cela pourrait changer puisque depuis la dernière version bêta les propriétaires d’un groupe Ils peuvent générer des codes QR pour permettre à d’autres utilisateurs d’entrer dans ces groupes.

En outre, et en ce qui concerne les liens d’invitation, les propriétaires peuvent également définir des dates d’expiration afin que ces liens cessent de fonctionner à un certain moment.

Widgets pour Android

L’un des principaux avantages d’Android par rapport aux autres systèmes d’exploitation sont ses widgets. Maintenant la version bêta 7.5 de Telegram ajouter la prise en charge des widgets dans le but de toujours avoir nos chats et canaux préférés à portée de main.

Discussions de groupe avec messages temporaires

Les messages temporaires ou les messages détruits au fil du temps sont l’une des principales fonctions de Telegram. Fondamentalement, ce sont des messages qui atteignent une fois leur destinataire, sont automatiquement supprimés après un certain temps.

Eh bien, maintenant, les administrateurs d’un groupe peuvent faire en sorte que tous les messages du chat soient supprimés après l’heure qu’ils marquent. La minuterie peut être réglée sur 24 heures ou 7 jours.

Convertir les chats en groupes de diffusion

La dernière fonctionnalité disponible dans la version bêta 7.5 permet aux administrateurs de groupe transformer un groupe normal en groupe de diffusion. Pour ceux d’entre vous qui ne connaissent pas la différence, les groupes de discussion normaux « seulement » peuvent avoir un maximum de 200 000 membres alors qu’il n’y a pas de limite sur les groupes de diffusion.

Aussi, dans les groupes de diffusion seuls les administrateurs peuvent envoyer des messages. Gardez à l’esprit qu’une fois qu’un chat a été converti en diffusion, il n’y a plus de retour en arrière.

Comme nous l’avons déjà dit, ces nouvelles fonctions sont disponibles dans la version bêta 7.5 de Telegram. Cela signifie qu’ils sont toujours en test, donc non nous savons quand ils atteindront la version officielle du Play Store. Telegram est une application de messagerie totalement gratuite et probablement la meilleure alternative à WhatsApp.

