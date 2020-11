4 nouvelles clés pour lesquelles Pokémon GO va plus loin

Niantic frappe enfin la table et élève considérablement l’expérience de jeu.

Le 18 novembre, Niantic nous a surpris avec une annonce révolutionnaire qui a bouleversé tout ce qui a été vu à ce jour dans Pokémon GO. Le niveau 40 n’est plus le maximum et maintenant pour être un vrai maître Pokémon, vous devez montrez un beau niveau 50 dans votre profil.

Mais cela n’a pas été la seule chose. Parallèlement à cette nouvelle est venue la confirmation que dans les prochains jours premier Pokémon de la région de Kalos, appartenant à la sixième génération, et le arrivée des saisons. Nous émiettons les deux séparément.

Les saisons: à chaque moment de l’année, il y aura des Pokémon exclusifs

Dans la vraie vie, chaque saison de l’année a ses particularités; il fait chaud ou froid; les arbres ont des feuilles (ou non) de certaines couleurs; les fleurs poussent; il existe différents types de fruits en saison … Autrement dit, selon tout cela, c’est un signe que nous sommes dans une saison ou une autre.

Eh bien, comme cela arrive dans le monde dans lequel nous vivons, à partir de maintenant il y aura aussi certains aspects de Pokémon GO qui varieront en fonction de la période de l’année où nous sommes. Ainsi, tous les trois mois, nous aurons une nouvelle saison dans le jeu et cela influencera de la manière suivante:

Différents Pokémon apparaîtront dans la nature, lors de l’éclosion des œufs et lors de raids. Certains d’entre eux seront plus difficiles à trouver selon la saison et d’autres exclusifs.

Les saisons prendront en compte le climat de chaque hémisphère.

Le cerf changera de forme selon la saison.

Les événements du jeu se concentreront sur des thèmes liés à la saison en cours.

Il y aura plus de mises à jour, de fonctionnalités et de contenu en développement dans les annonces futures pour chaque station.

De plus, en fonction de la période de l’année, il y aura également des changements dans les méga évolutions et dans la GO Battle League. À chaque saison, nous aurons de nouveaux Pokémon qui peuvent méga-évoluer et des événements spécifiques dans lesquels l’acquisition d’une puissance supplémentaire de méga-évolution et de méga-évolution sera plus facile.

En ce qui concerne la Battle League, le se classe jusqu’au niveau 24 (jusqu’à présent nous n’en avons vu que 10), ils sont introduits nouveaux noms et badges pour les grades supérieurs et la ligue est liée à la station. Ainsi, les stations de la Ligue GO Combates fonctionneront en même temps que les Saisons générales et changeront de format suivant le même schéma de trois mois. Les récompenses dépendront également de la période de l’année.

Région de Kalos: de nouveaux Pokémon arrivent à partir du 2 décembre

La région où la puissance de la mégaévolution a été découverte, Kalos, Il apparaîtra officiellement dans Pokémon GO le 2 décembre. Comme toujours, de nouveaux Pokémon apparaîtront dans la nature, après leur éclosion et lors de raids, et il y aura un événement de bienvenue pendant sept jours où ils apparaîtront plus fréquemment. Pour le moment, en 2020 nous aurons 17 Pokémon de cette région. Ceux-ci sont:

Chespin

Quilladin

Chesnaught

Fennekin

Braixen

Delphox

Froakie

Frogadier

Greninja

Bunnelby

Diggersby

Fletchling

Fletchinder

Flamme de Serre

Litleo

Pyroar

Klefki (n’apparaîtra qu’en France)

En référence à cette partie de GO Beyond, Niantic a laissé un Message mystérieux concernant un nouveau Pokémon de raid. C’est comme suit: «Il semble y avoir un Des Pokémon mystérieux se préparent à apparaître dans un raid d’étoiles faire éclore un œuf mystère. Nous suivrons les progrès de cet œuf sur les réseaux sociaux, et nous pourrions avoir besoin de votre aide pour faire avancer l’éclosion! «

1er décembre: Début de la saison des célébrations

Le prochain 1er décembre à 8 heures du matin (heure locale) le première saison de l’histoire de Pokémon GO, la saison des célébrations. Les Pokémon de la région de Kalos auront leur mise en scène et le professeur Willow nous commandera nouvelle mission spéciale pour étudier les différentes régions du monde Pokémon.

Enfin, à l’issue de la saison des célébrations, Niantic annoncera un nouvelle expérience événementielle mondiale dont les détails ne sont pas encore connus. Que pensez-vous de tous ces changements dans le jeu? Nous vous lisons!

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂