4 musiciens qui se sont joués dans les films

Dans l’histoire du cinéma, plusieurs artistes ont été invités à être acteurs, comme Sting dans dunes ou puce sur le grand lebowski. Mais d’autres ont été convoqués pour jouer eux-mêmes.

Dans le cinémaPlusieurs fois, nous avons vu de grands musiciens sauter le pas et devenir acteurs. Parfois, ils étaient de simples participants à des productions avec des rôles mineurs, comme dans le cas de fuir dans le grand lebowski et beaucoup d’autres avaient un peu plus de poids, comme Piqûre dans dunes. Vous pouvez également mentionner des rôles principaux tels que ceux qui ont eu Harry Styles (dunkerque) ou Nick Jonas (Jumanji). Mais, dans ce cas, nous voulons parler de ceux qui ont fait des apparitions avec des versions exagérées d’eux-mêmes. Quel est votre caméo préféré ?

+ Camées de musiciens au cinéma

4 – Dolores O’Riordan

le chanteur de Les canneberges Il a perdu la vie en 2018, de manière totalement inattendue. Alors que seulement trois ans s’étaient écoulés depuis la séparation du groupe, en 2006 (puis ils se sont rencontrés en 2009 et étaient ensemble jusqu’en 2019 lorsque la dissolution définitive a été annoncée), Dolores O’Riordan a été invité à faire partie de Cliquez surle film dans lequel il a joué Adam Sandler. Dans cette comédie aux moments terriblement tristes, la chanteuse a officié en tant qu’artiste invitée au mariage qui a été montré dans le film, où on pouvait l’entendre chanter le classique « s’attarder ».

3Alice Cooper

Beaucoup moins triste était le caméo de Alice Cooper dans Le monde selon Wayneoù il a eu une interaction directe avec les protagonistes, Wayne (Mike Myers) et Garth (Dana Carvey), après avoir donné un spectacle en direct. Les personnages ont réussi à pénétrer dans les coulisses et à rencontrer cette icône de la musique avec qui ils ont un échange hautement intellectuel qui a laissé plus d’un spectateur entre rire et perplexité face à ce qu’ils venaient de voir.

2-David Bowie

L’un des musiciens qui ont le plus participé au monde du cinéma, avec des rôles dans des films tels que Labyrinthe Oui feu marche avec moi. L’icône de la pop culture décédée en 2016 faisait partie des artistes invités par Ben Stiller faire partie de Zoolander. Dans ce film, sa brève apparition a servi à le présenter comme juge d’un défilé de mode inhabituel qui est devenu une compétition entre Derek Zoolander et Hansel.

1 – Les garçons de la rue

Les emblèmes de la musique pop des années 90, les groupe de garçons numéro un de l’histoire, a eu l’un des meilleurs camées du monde des comédies. C’était pendant le film c’est la finqui s’est terminé avec tout le monde au paradis dansant sur la chanson « tout le monde »un hymne du siècle dernier dont on se souvient encore aujourd’hui.

