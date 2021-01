4 mobiles Samsung auxquels vous pouvez vous attendre pour cette 2021

2021 sera plein de super téléphones Samsung

Nouvelle année nouvelle vie. 2020 a été une année très intéressante en termes de technologie mobile mais il est temps d’envisager de nouveaux horizons et jetez un œil aux nouveautés à venir.

Samsung est la marque la plus importante du secteur depuis quelques années et 2021 ne semble pas changer. Leurs smartphones ont été les meilleurs de 2020 alors nous voulons vraiment savoir quels seront vos nouveaux appareils.

Pour le moment c’est Tout ce que nous savons sur les appareils Samsung les plus cool à venir.

Samsung Galaxy S21

Le Samsung Galaxy S21 est le premier smartphone que la société présente ce 2021. Un appareil qui devient l’héritier du succès du Galaxy S20 et dont la clé est: si quelque chose fonctionne, ne le change pas.

Écran de 6,2 pouces avec résolution FHD +, processeur Exynos 2100 qu’il faudra voir comment il se comporte par rapport à son principal concurrent, le puissant Snapdragon 888, une section photographique très similaire à son prédécesseur. Et la même chose peut pratiquement être dite de ses frères aînés, les Galaxy S21 + et S21 Ultra, appareils qui ne sont pas un grand changement par rapport à leurs modèles précédents.

Car le Galaxy S21 n’aspire pas à révolutionner le domaine de la téléphonie mobile mais arriver à continuer à offrir une expérience complète et équilibrée dans le segment haut de gamme, avec des spécifications qui ne cessent de s’améliorer, des sections photographiques de plus en plus avancées et un design qui vise à se différencier du reste des modèles lancés ces derniers mois.

Samsung Galaxy A72

La famille Galaxy A est l’une des gammes les plus importantes de la firme sud-coréenne et c’est que grâce à ses magnifiques designs et ses meilleures performances, est devenu un véritable best-seller.

Le Samsung Galaxy A72 devient le remplaçant du fantastique Galaxy A71, un terminal que nous avons pu tester en profondeur et que nous aimions sincèrement.

Bien que nous ne connaissions pas les spécifications de ce nouvel A72, la rumeur dit qu’il viendra avec Android 11, un appareil photo principal de 64 MP et un prix approximatif de 450 euros. Processeur? Heureusement, cela n’amènera pas Exynos mais Snapdragon.

Samsung Galaxy A52

Ce terminal remplacera le Galaxy A51, devenu le téléphone le plus vendu de l’entreprise en 2020, comment pourrait-il en être autrement.

Les rumeurs font état d’un écran AMOLED de 6,5 pouces, Processeur Snapdragon 750G avec 6 Go de RAM, lecteur d’empreintes digitales sur l’écran et tout cela pour un prix approximatif de 499 euros. Il arrivera au cours du premier semestre 2021 en plusieurs versions, l’une avec les réseaux 4G et d’autres compatibles avec les réseaux 5G.

Samsung Galaxy A32

Le bas de gamme aura également son représentant Samsung. Cette fois, ce sera le Samsung Galaxy A32 qui, comme vous pouvez l’imaginer, Ce sera le remplacement naturel du Galaxy A31.

Samsung Galaxy A20s vs Galaxy A31: quel est le meilleur?

Comme les autres modèles Samsung cette année, le Galaxy A32 sera livré avec la 4G et la 5G et Ce sera l’un des appareils les moins chers de la firme sud-coréenne.

Il arrivera avec une encoche en goutte d’eau pour la caméra selfie, le processeur MediaTek Dimensity 720, une charge rapide de 15 W et Android 11 prêt à l’emploi, quelque chose que pour le moment très peu de bas de gamme peuvent se vanter. Quant à son prix, environ 300 euros dans sa version 5G.

