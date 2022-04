4 mai : le Landspeeder de Luke Skywalker rejoint la série LEGO Ultimate Collector

À l’occasion de Journée de la guerre des étoiles au 4 mai 2022 présente LEGO avec Landspeeder de Luke Skywalker (75341) un nouveau kit de Série collector ultime (UCS).

Ce n’est pas la première mise en œuvre du véhicule fidèle fait de blocs de construction, mais avec 1 890 pièces probablement le plus détaillé. Avec son imposant 49 cm de longueur Il promet X-34 pour devenir un véritable accroche-regard sur l’étagère.

Exploit LEGO. Star Wars : Un classique réinventé par UCS

Dans le passé, LEGO mettait l’accent sur le jeu avec le Landspeeder. De petites héroïnes se glissent dans le rôle du jeune Luke et explorent la planète désertique de Tatooine. Le modèle 2022 s’entend avec son Recommandation d’âge de 18 ans et plus plutôt que exposition et hommage sur Star Wars : Un nouvel espoir.

Pour que l’amende des détails comment les câbles de la turbine prennent tout leur sens, le planeur mesure près d’un demi-mètre. A cette échelle, le véhicule est trop gros pour ça figurines pourrait s’y asseoir, néanmoins l’ensemble comprend Mini trappe avec sabre laser et électrojumelles comme Mini-C-3PO.

Le droïde se distingue par le nouvelle impression en or et argent des modèles précédents. Le X-34 est complété par le tableau d’information avec les données techniques et un supporter pour la mise en place.

César Carvalhosa Soares était responsable de la refonte. Le designer LEGO rapporte fièrement :

« Ce fut une aventure incroyable de créer le Landspeeder de Luke Skywalker sous forme de briques LEGO. C’est un véhicule emblématique de la saga Star Wars. Nous nous sommes assurés qu’aucun détail n’était oublié et avons même incorporé certaines des rayures. Le produit fini est une pièce d’exposition incroyable et le complément parfait à la collection UCS.

pour 199,99 euros Le jeu de construction peut être acheté exclusivement chez LEGO – dans la boutique en ligne ou sur place – à partir de 4 mai 2022 être acquis. clients avec un Accès VIP peut déjà sur 1er mai faire l’achat.

Cela se confirme également dans l’espace numérique recette du succès hors de Blocs de serrage + Star Warscomme le plus jeune Chiffres des ventes de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker trahir.