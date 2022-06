4 looks spectaculaires de Timothée Chalamet que tout homme devrait copier

CÉLÉBRITÉS

Voulez-vous vous habiller dans le style du protagoniste de Dune ? Voici un guide avec les éléments clés que vous pouvez ajouter à votre garde-robe !

© GettyTimothée Chalamet aux Oscars 2022.

Ça ne fait aucun doute que Timothée Chalamet est une icône de mode. En plus de s’être imposé comme l’un des grands acteurs de ces dernières années, le protagoniste de dunes c’est aussi le centre d’attention quand il s’agit de tapis rouges. Son style est exemplaire et chaque homme devrait imiter certains de ses looks. En dehors des grands prix et des événements, ce sont les tenues que vous pouvez copier avec des vêtements faciles à obtenir ou que vous avez peut-être déjà dans votre garde-robe.

+ Timothée Chalamet semble facile à copier

– Tenues informelles

Chalamet a été témoin de la Festival du film de Saint-Sébastien en 2018quand il est allé présenter beau garçon En Espagne. En ce sens, il est apparu dans l’une des réunions de presse avec une tenue super informelle mais pleine de style. A cette occasion, il a opté pour un classique pantalon noir moulant, des boots de la même couleur et un sweat gris sans capuche qui donne à ce look la clé pour se transformer en une tenue très décontractée. De plus, il accompagnait ses cheveux peignés en arrière et posait les mains dans les poches, paraissant détendu.

– vestes colorées

La plupart du temps, lorsqu’il doit fouler un tapis rouge, l’acteur opte pour des looks monochromes dans des tons classiques comme le noir, le blanc ou le bleu. Mais quand il peut montrer son style le plus vrai, il choisit toujours une base sombre, à la fois sur son pantalon et sa chemise. Cela a été démontré dans dîner louis vuitton pendant Festival de Cannes 2021. Pour faire la différence, il portait une veste aux couleurs vives, des baskets à motifs et une casquette qui lui donne la touche finale.

– Paillettes et accessoires

Timothée Chalamet n’a pas peur de porter des looks extravagants sur les tapis rouges. En ce sens, dans la présentation de dunes dans le Festival de Venise 2021, portait une tenue noire complètement pleine de paillettes. Historiquement, ce style était associé à des looks féminins. Assez de préjugés ! Les hommes peuvent également porter des vêtements pleins de paillettes et rester sobres. Comme à son habitude, les accessoires lui donnent son identité : bagues et lunettes de soleil ne sont que quelques-uns des élus.

– Des vêtements noirs mais originaux

Il est courant que, quand on ne trouve pas quoi porter, on opte pour un look tout noir. Mais ce n’est pas parce que les vêtements sont noirs qu’ils doivent être basiques et neutres. De plus, ils peuvent transmettre beaucoup de personnalité. Cela a été démontré par Chalamet dans le projection spéciale de dunes À Londrescourant 2021, où il a choisi un costume de ce ton customisé avec des fermetures éclair, de bonnes chaussures et des accessoires assortis.

