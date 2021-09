4 longs métrages qui valent votre temps

Au 2019, Martin Scorsese créé pour Netflix L’Irlandais, ce film mettant en vedette Robert De Niro, Al Pacino et Joe Pesci. L’une des questions qui a suscité le plus de débats était sa durée: le film dure près de trois heures et demie et beaucoup ont évoqué l’idée de le voir fragmenté pour que ce soit presque comme une mini-série. Cependant, il y a ceux qui défendent de regarder les films courir jusqu’à la fin. Si vous êtes l’un d’entre eux et que vous souhaitez entrer un film riche et divertissanta, voici une liste de quatre options.

+ 4 longs métrages qui en valent la peine

4. La Vie d’Adèle

Inspiré du roman graphique intitulé Le bleu est une couleur chaude de Julie Maroh, au 2013 il a été créé La vie d’Adèle. Ce film français a été écrit et réalisé par Abdellatif Kechiche et allie drame et romance en présentant l’histoire d’une adolescente qui commence à découvrir ses désirs et sa liberté. Il a joué par Adèle Exarchopoulos et Léa Seydoux et dure exactement trois heures.







3. Les bonnes choses

L’année dernière, National Geographic jeté, à travers Disney+, une série de huit épisodes intitulée L’élu de la gloire et a a été un vrai succès. Mais en fait, dans 1983 Un film du même nom était déjà sorti. Les bonnes choses –Son titre original- a été réalisé par Philippe Kaufman et basé sur Le livre de Tom Wolf 1979. Tout au long de sa trois heures et treize minutes, l’histoire met en scène un groupe de pilotes essayant de dépasser la vitesse du son à la base aérienne d’Edwards.







2. Le loup de Wall Street

Si vous cherchez un film durable mais convaincant à regarder ce week-end, vous devriez aller à Amazon Prime Vidéo à la recherche de le loup de Wall Street, traduit pour l’Amérique latine par Le loup de Wall Street. Ce film également réalisé par Martin Scorsese a comme protagoniste Leonardo DiCaprio, nominé à l’Oscar pour ce rôle et lauréat du Golden Globe, raconte l’histoire d’un agent de change new-yorkais qui refuse de coopérer dans une affaire de fraude boursière. Sa durée est trois heures.







1. Rencontrez Joe Black

Disponible en Netflix, Rencontrez Joe Black -Aussi connu sous le nom Connaissez-vous Joe Black ?– revient au classique La mort prend des vacances. Il a eu sa première en 1998 sous la direction de Martin Brest et les performances de Brad Pitt, Anthony Hopkins et Claire Forlani. dure un peu plus de trois heures et expose la vie d’un magnat qui est modifié par l’arrivée de Joe Black, un mystérieux jeune homme qui tombe amoureux de sa fille.