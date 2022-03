4 jeux vidéo relaxants qui nous aident à nous débarrasser du stress

À l’heure actuelle, il semble que tout va trop vite, avec la technologie à portée de main, nous pouvons découvrir n’importe quelle nouvelle en quelques secondes, en plus des tâches personnelles de chacun, la plupart des gens portent un mode de vie trépidant et parfois même stressant.

Pour se déconnecter de la vie réelle, de nombreuses personnes choisissent de plongez dans l’univers du jeu vidéocependant, de nombreux jeux populaires ont tendance à être expériences pleines d’actioncomme les jeux de tir où vous devez toujours être conscient de votre adversaire, ou d’autres jeux solo comme »Elden Ring » qui nécessitent un haut niveau de concentration et peuvent même parfois être frustrants, alors parfois nous avons juste besoin d’un jeu relaxant.

Bien que cela puisse sembler ennuyeux, de nombreux jeux ont choisi d’offrir une expérience sans stress aux joueurs, où ils peuvent faire les choses lentement et à leur rythme préféré. des jeux comme » Eastshade », » Stardew Valley » et « Traversée d’animaux »ils laissent le joueur faire ce qu’il veut, quand il veut, sans hâte ni complications.

Ces jeux ont souvent un aspect visuel agréable à l’œil, avec un environnement serein, des bandes sonores qui ressemblent à des berceuses, autant d’outils pour assurer une session de jeu relaxante.

Certains des jeux relaxants qui ont été acclamés à la fois par la critique et le public et qui garantissent une sensation sans stress sont :

ombre orientale







»Eastshade » est un excellent moyen d’échapper aux tracas de la vie quotidienne. Le joueur peut explorer une île à un rythme lent, en collectant des matériaux en cours de route, ou même traverser la campagne à toute vitesse à vélo ou en tyrolienne. La bande-son de » Eastshade » est belle et relaxante, un jeu complet pour ressentir un sentiment de calme et de paix.

vallée des étoiles







Dans »Stardew Valley », le joueur commence une nouvelle vie dans une ferme abandonnée. Laissant de côté toutes les activités bourrées d’action, le joueur devra entretenir et faire grandir sa ferme, planter des légumes et des fruits ou même avoir son propre bétail. Ce simulateur de ferme permet au joueur d’explorer les environnements de » Pelican Town », en pouvant se déplacer librement et sans obligations. Voulez-vous être la ferme la plus proliférante du comté ? Voulez-vous vous lier d’amitié avec les voisins de la ville? Vous voulez simplement vous perdre en explorant? Vous êtes libre de faire et de jouer comme bon vous semble dans »Stardew Valley ».

Une courte randonnée







Avec une histoire qui peut être parcourue en quelques heures, idéale pour jouer pendant un moment libre de la journée, »A Short Hike » propose un petit monde ouvert qui se déroule sur une île. L’objectif du joueur sera d’atteindre le sommet d’une montagne pour recevoir un accueil et recevoir un appel important. Bien que cela semble idiot, l’objectif du jeu n’est pas ce qui est important, mais plutôt le voyage pour atteindre notre objectif.

En cours de route, le joueur pourra rencontrer et aider différents habitants de l’île. Accomplir des tâches améliore les compétences d’escalade, de saut et de glisse du joueur, ce qui lui permet d’atteindre le sommet de la montagne « Hawk Peak ». Terminer le jeu laisse au joueur un sentiment de paix et de dépassement égal à celui ressenti par le personnage lorsqu’il atteint sa destination.

Recommandations sur les commutateurs Nintendo







La Nintendo Switch propose un grand nombre de jeux qui peuvent être joués n’importe où grâce à la portabilité de la console, permettant aux joueurs de plonger dans des mondes relaxants n’importe où et n’importe quand. des jeux comme » Spiritfarer », » Voyage » et le célèbre »Animal Crossing: Nouveaux Horizons »offrira au joueur l’une des expériences les plus satisfaisantes du monde des jeux vidéo, laissant de côté toute l’action et la vitesse de certains des jeux les plus populaires.

Les jeux relaxants sont plus que jamais d’actualité, puisque le stress de la personne grandit en plus des problèmes quotidiens, des réseaux sociaux et des actualités en ligne qui peuvent nous faire ressentir des sentiments anxieux.

Jouer à des jeux vidéo, en particulier ceux qui sont spécialisés pour nous faire sentir bien, permet aux gens de mettre de côté toutes ces mauvaises nouvelles. Si certains préfèrent s’évader de la réalité avec des jeux intenses orientés vers l’action, chacun peut profiter de l’expérience douillette d’un bon jeu relaxant.